Nowe badanie wykazało, że ofiarom przemocy seksualnej grozi uszkodzenie mózgu

Badania nad szkodami, jakie wyrządza doświadczenie przemocy seksualnej, prowadzone są od lat.

Doniesienia ze świata nauki wskazują na szereg dewastujących zdrowie fizyczne i psychiczne dolegliwości - u ofiar odnotowuje się bowiem wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia m.in. stanów lękowych, ataków paniki, depresji, zwiększonej skłonności do agresji i autodestrukcyjnych zachowań oraz zaburzeń odżywiania.

Ponadto, jak wskazują rezultaty nowego badania poświęconego tej tematyce, na kobietach, które doświadczyły napaści na tle seksualnym, ciąży zwiększone ryzyko uszkodzenia mózgu powiązanego z upośledzeniem funkcji poznawczych, demencją i udarem.Zespół uczonych z Uniwersytetu w Pittsburghu przeanalizował skany mózgu 145 kobiet w średnim wieku.

U żadnej z nich nie zdiagnozowano wcześniej chorób układu krążenia, udaru lub demencji. Naukowcy odkryli, że u uczestniczek, które padły w przeszłości ofiarą napaści seksualnej, znacznie częściej występowała hiperintensywność istoty białej oznaczająca zakłócenia w przepływie krwi, które finalnie prowadzą do uszkodzeń mózgu.

Wyniki badania, które zaprezentowano właśnie na dorocznym spotkaniu Północnoamerykańskiego Towarzystwa Menopauzy ukażą się wkrótce na łamach czasopisma "Brain Imaging and Behavior".Jak podkreśla Rebecca Thurston, szefowa Laboratorium Zdrowia Biobehawioralnego Kobiet przy Graduate School of Public Health na Uniwersytecie w Pittsburghu i główna autorka badania, wnioski płynące z analizy jej zespołu wskazują na konieczność zintensyfikowania wysiłków wkładanych w zapobieganie przemocy seksualnej wobec kobiet.

Jej skutki ofiary odczuwają bowiem nierzadko przez całe życie.

"Nie możemy pozwolić, by ten temat umknął uwadze społeczeństwa, gdyż jest to nadal poważny problem zdrowotny milionów kobiet. Napaść seksualna pozostawia trwałe ślady w mózgu, prowadząc do poważnych chorób i przedwczesnej śmierci" - konkluduje uczona.

