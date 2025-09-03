Podróże na dwóch kołach: Zamek Książ i Góry Sowie - rowerowy weekend na tajemniczym Dolnym Śląsku

Magdalena Kowalska

Jeśli masz ochotę na weekendowy wypad pełen pięknych widoków, burzliwej historii i zjawiskowej architektury, koniecznie wybierz się na Dolny Śląsk. Zamek Książ i pobliskie Góry Sowie to wymarzone miejsce, by popuścić wodze wyobraźni i przenieść się do ubiegłego wieku. Krótkie trasy rowerowe pozwolą zwiedzić jeden z najbardziej fascynujących zamków w Europie, poznać ulubione miejsca księżnej Daisy i poćwiczyć kondycję na widokowym szlaku rowerowym w Górach Sowich.

Do Zamku Książ warto wybrać się na rowerze. To nie tylko oszczędność czasu, ale też możliwość zwiedzenia urokliwego Książańskiego Parku Krajobrazowego
Do Zamku Książ warto wybrać się na rowerze. To nie tylko oszczędność czasu, ale też możliwość zwiedzenia urokliwego Książańskiego Parku KrajobrazowegoMagdalena KowalskaArchiwum autora

Szukasz nieoczywistych pomysłów na wycieczki rowerowe w Polsce i blisko granicy? Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają popularne ścieżki, ale też poznać mniej znane trasy? Autorka cyklu Podróże na dwóch kołach relacjonuje swoje bliższe i dalsze rowerowe wyprawy, które obfitują nie tylko we wspaniałe widoki, ale też dźwięki i zapachy. Zdradza, na które szlaki się wybrać, jeśli nie masz zbyt dobrej kondycji lub dopiero zaczynasz rowerową przygodę. 

W każdym tekście znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące profilu trasy, nawierzchni czy ewentualnych przeszkód. Dowiesz się, czy ścieżka jest przyjazna rodzinom z dziećmi czy kolarzom szosowym. Poznasz propozycje na dłuższe i krótsze wycieczki, dowiesz się, co warto zwiedzić w okolicy i w którym miasteczku czekają największe atrakcje. 

Spis treści:

  1. Historia, architektura i przyroda, czyli dlaczego warto wybrać się do zamku Książ na rowerze
  2. Zamek Książ - jak wyglądało życie arystokracji na początku XX wieku?
  3. Rowerowa pętla do Jeziorka Daisy
  4. Stado ogierów, Dolina Różaneczników i Fantazja Daisy, czyli co jeszcze warto zobaczyć w pobliżu zamku Książ?
  5. Widokowa trasa MTB w tajemniczych Górach Sowich

Historia, architektura i przyroda, czyli dlaczego warto wybrać się do zamku Książ na rowerze

Skrywający wiele tajemnic zamek Książ to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Jak całe ziemie odzyskane jest naznaczony burzliwymi dziejami tego regionu. Tajemnicze podziemia, legendarny złoty pociąg, duchy i teorie spiskowe dotyczące zamku i otaczających go Gór Sowich sprawiły, że z roku na rok pojawia się tu coraz więcej turystów. Wybierając się tu na rowerze, można znacznie łatwiej zwiedzić otaczające zamek rozproszone na większym obszarze atrakcje - ścieżkę Hochbergów, Palmiarnię, stado ogierów i zabytkowe stajnie, Dolinę Różaneczników, a także spory obszar Książańskiego Parku Krajobrazowego na czele z Rezerwatem Przyrody Jeziorko Daisy.

Stado koni pasących się na zielonej łące w otoczeniu dużych drzew, w tle widoczna naturalna sceneria parku z bujną roślinnością.
Zwiedzając zamek, warto wybrać się też do zabytkowych stajni i z bliska zobaczyć konie rasy śląskiejMagdalena KowalskaArchiwum autora

Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie zwiedzania zamku jak najwcześniej rano (w sezonie od 9.00), dzięki czemu można uniknąć tłumów nawet w weekend. Dobrą bazą wypadową do zamku i innych atrakcji jest bezpłatny parking w pobliżu Palmiarni. Stąd prowadzi szlak zarówno do zamku, jak i do rezerwatu Jeziorko Daisy. W ten sposób można też zaoszczędzić dużo czasu na przemieszczaniu się między zamkiem a Palmiarnią. W jedną stronę to ponad 2 km, a ścieżka prowadzi głównie przez pola i jest dość monotonna.

Tropikalna roślinność otaczająca brukowaną ścieżkę, w tle drewniane drzwi prowadzące do ogrodu, liczne palmy i bujna zieleń, pojemniki z roślinami rozmieszczone przy chodniku.
W Palmiarni można poczuć się jak w prawdziwych tropikach. Można tu zobaczyć ponad 250 gatunków roślin pochodzących z różnych stref klimatycznych i kontynentówSLAWOMIR WOCH/REPORTEREast News

Zamek Książ - jak wyglądało życie arystokracji na początku XX wieku?

Na zwiedzanie samego zamku i tarasów należy przeznaczyć co najmniej 3 godziny, ale osoby bardziej zainteresowane życiem księżnej Daisy i jej bliskich będą miały tu co robić znacznie dłużej. Jeśli planujesz zwiedzać także podziemia i zabytkowe stajnie, zarezerwuj sobie co najmniej 5-6 godzin.

Zamek wznoszący się na skarpie otoczony lasem, masywna budowla z licznymi wieżami, czerwonymi dachami i dużą ilością okien, rozciągająca się nad zielonym wzgórzem
Zamek Książ i otaczający go Książański Park Krajobrazowy gwarantują wyjątkowy dzień z przyrodą i tajemniczą historiąMagalena KowalskaArchiwum autora

W zamku otrzymuje się słuchawki i zestaw audio z przewodnikiem, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Nagrania uruchamiają się automatycznie, wykrywając nasze położenie w poszczególnych salach. Do nagrań można wracać, a przede wszystkim da się zwiedzać cały zamek we własnym tempie. Informacje są krótkie i ciekawe, nie nudzą i zachęcają wręcz do zgłębiania wiedzy na własną rękę. Odrestaurowane wnętrza pełne przepychu robią spore wrażenie, a z zamkowych okien roztacza się wspaniała panorama na Góry Wałbrzyskie i oddalone nieco pasma Sudetów.

Kamienna baszta zamku z czerwonym dachem i oknami na tle rozległego, zielonego lasu oraz panoramiczny widok na wzgórza i zabudowania oddalone w pejzażu.
Widoki z zamkowych okien są zachwycająceMagdalena KowalskaArchiwum autora

Przechadzając się po zamku, można dosłownie "od środka" poznać styl życia arystokracji przed wojną, a także dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących rozbudowy zamku, która przyczyniła się do bankructwa ich właścicieli. To też niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się sylwetce najpopularniejszej mieszkanki zamku. Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, znana bardziej jako księżna Daisy, to najbardziej fascynująca postać związana z zamkiem. Sławę zyskała m.in. dzięki pamiętnikom, w których szczegółowo opisywała codzienne życie. Pani na Książu mogła realizować największe fanaberie, a w zachwycającym zamku mieszkała z mężem, trójką dzieci i 300 służącymi. Mimo to jej życie wcale nie było usłane różami. Małżeństwo pozbawione było miłości, pierwsze dziecko Daisy zmarło tuż po porodzie, a mąż coraz częściej szukał towarzystwa u innych kobiet.

Kobieta ubrana w elegancką suknię z początku XX wieku, siedzi bokiem na stylizowanej sofie z ozdobnym oparciem, oparta o ramię i patrząca w kierunku fotografa, całość w ozdobnej, szerokiej ramie.
Księżna Daisy to postać, która jest najbardziej kojarzona z Zamkiem Książ. Jej dzieje okazały się tragiczneMONKPRESSEast News

Mimo życia w przepychu Daisy potrafiła zaskarbić sobie sympatię wielu osób. Udzielała się charytatywnie i dbała o pracowników, działała też na rzecz poprawy losu małych dzieci i młodych kobiet. W czasie II wojny światowej pracowała jako pomoc pielęgniarska w szpitalu z ramienia Czerwonego Krzyża. Dzieje księżnej Daisy okazały się tragiczne - została zmuszona do rozwodu, utraciła prawa rodzicielskie, a po wojnie także przywileje zarezerwowane dla arystokracji. Do tego zmagała się z nasilającymi się objawami tajemniczej choroby, najprawdopodobniej stwardnienia rozsianego. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej przeżyła śmierć najmłodszego syna.

Zamek Książ został sprzedany w 1943 r. państwu niemieckiemu w zamian za anulowanie długów. W tym samym roku księżna Daisy zmarła w Wałbrzychu w wieku 70 lat. Nie wiadomo, gdzie znajdują się jej szczątki, a wiele osób wciąż wierzy, że duch księżnej nocami pojawia się na zamku Książ.

Jedną z najbardziej tajemniczych atrakcji zamku są podziemia, które w czasie II wojny światowej wybudowali tu Niemcy. W czasie zwiedzania można się zapoznać z licznymi teoriami dotyczącymi przeznaczenia tuneli oraz tragicznymi losami budujących ich więźniów.

Kamienny tunel kopalni oświetlony sztucznym światłem, przebiegający po torach kolejowych używanych do transportu urobku.
Sieć podziemnych tuneli pod zamkiem Książ skrywa mnóstwo tajemnic i przyciąga poszukiwaczy legendarnego Złotego PociąguAlbin MarciniakEast News

Po zwiedzeniu zamku, podziemi i barwnych tarasów warto jeszcze wybrać się do okazałej Palmiarni. Księżna Daisy uwielbiała kwiaty i oryginalne rośliny, więc Jan Henryk XV postanowił podarować żonie wyjątkowy prezent. Oprócz palmiarni wybudowano również cieplarnie, rosarium i ogrody w stylu japońskim. Okazała kolekcja egzotycznych roślin dosłownie przenosi w tropiki. Obecnie znajduje się tam ponad 250 gatunków roślin z różnych stref klimatycznych i kontynentów. Mieszkają tu też egzotyczne zwierzęta - lemury, kanarki czy żółwie.

Rowerowa pętla do Jeziorka Daisy

Krótka wycieczka rowerowa po Rezerwacie przyrody Jeziorko Daisy to dobry pomysł na upalne popołudnie. Znaczna większość trasy prowadzi przez las i zapewnia upragniony chłód.

Wjeżdżamy na zielony szlak w kierunku Lubiechowa. Jest on częścią Szlaku Zamków Piastowskich. Po przekroczeniu tabliczki z napisem Rezerwat Przyrody Jeziorko Daisy musimy dość mocno naciskać na pedały, bo ścieżka stromo pnie się pod górę po sporych kamieniach. Następnie wjeżdżamy w gęstwinę lasu, a już po niecałych 2 km naszym oczom ukazuje się zjawiskowe jeziorko o szmaragdowej barwie, a także pozostałości baszty myśliwskiej. To świetne miejsce na odpoczynek przed dalszą drogą.

Ruiny starego kamiennego budynku częściowo zasłonięte przez drzewa, w tle spokojna, zielona rzeka otoczona bujną roślinnością.
Szmaragdowe Jeziorko Daisy i ruiny baszty myśliwskiej to klimatyczny zakątek, w którym można odpocząć Magdalena KowalskaArchiwum autora

Jeziorko było ponoć szczególnym miejscem dla Daisy, która czuła się osamotniona i niezrozumiana. Próbowała wymykać się etykiecie, a od barokowego przepychu wolała las i naturę. Tak bardzo lubiła spędzać czas nad jeziorkiem, że dawny piec wapienny kazała przerobić na basztę myśliwską. Legenda głosi, że pewnego razu, gdy z zachwytem wpatrywała się w taflę wody, zgubiła szmaragdowy naszyjnik. Na pomoc ściągnięto nurka, który już nigdy nie wypłynął. Według legendy, gdy tylko dotknął klejnotów, woda stała się szmaragdowa.

Zielona tafla spokojnego jeziora otoczona gęstym lasem, gałęzie drzew wchodzą w kadr po prawej stronie, odbicia koron drzew na powierzchni wody
Szmaragdowe jeziorko otoczone zielenią robi duże wrażenie. Warto się tu wybrać mimo zakazu kąpieliMagdalena KowalskaArchiwum autora

Trasa powrotna prowadzi szlakiem niebieskim, który jest znacznie wygodniejszy i łatwy technicznie. Dlatego jeśli chcesz uniknąć wysiłku i kamienistej nawierzchni, możesz z niej skorzystać w obie strony. Spora część prowadzi wygodnym drobnym żwirkiem, a jazda jest czystą przyjemnością. Na trasie można podziwiać widoki na okoliczne góry i łąki, a także zapoznać się z edukacyjnymi tablicami dotyczącymi flory i fauny tego miejsca. Ta część szlaku nadaje się dla rodzin z dziećmi czy przyczep rowerowych.

Leśna ścieżka biegnąca przez gęsty, zielony las, z dużą drewnianą tablicą informacyjną po prawej stronie, omawiającą ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną Jezioro Daisy.
Jeśli nie chcesz robić bardziej wymagającej pętli wokół jeziorka, warto wybrać się na łatwiejszy szlak i pokonać go w obie stronyMagdalena KowalskaArchiwum autora

Stado ogierów, Dolina Różaneczników i Fantazja Daisy, czyli co jeszcze warto zobaczyć w pobliżu zamku Książ?

Spod zamku Książ warto wybrać się na rowerową przejażdżkę do innych miejsc związanych z zamkiem i księżną Daisy. W czerwcu koniecznie trzeba udać się do Doliny Różaneczników - ogromne krzewy dosłownie toną wtedy w kwiatach. Rododendrony były jednymi z ulubionych roślin księżnej, która marzyła, by wokół zamku stworzyć bliskie jej sercu romantyczne ogrody w stylu angielskim. Po drodze mijamy stado ogierów i udostępnione do zwiedzania zabytkowe stajnie zachowane po wojnie w oryginalnym stanie.

Drewniana brama wejściowa do rezerwatu przyrody w otoczeniu zielonych drzew i bujnej roślinności, po bokach znajdują się tablice informacyjne oraz ścieżka prowadząca dalej w głąb lasu.
Dolinę Różaneczników warto zobaczyć w czerwcu, kiedy ogromne krzewy toną w kwiatachZOFIA BAZAKEast News

Zjeżdżamy stromą drogą w dół aż do Pełcznicy i skręcamy na zachód ścieżką rowerową ulicami Dębową, Świerkową, Akacjową i Cisową. Kontynuujemy trasę do Stawu Oleśnickiego, skąd szutrowa ścieżka wzdłuż Czarciego Potoku prowadzi nas to sztucznego jeziorka, nad którym znajdowała się "Moja Fantazja". Ta leśna kryjówka była ulubionym miejscem odpoczynku księżnej Daisy i jej sposobem na ucieczkę od sztywnej dworskiej etykiety. Na prośbę żony książkę Henryk wybudował tu dwa niewielkie domki kryte strzechą i połączone gankiem. Przytulne wnętrza, a także otaczający chatki romantyczny ogród w stylu angielskim, pełen różaneczników, bzów, konwalii i róż stały stały się dla Daisy prawdziwą ostoją i miejscem, w którym chętnie zaszywała się wraz z dziećmi. Domki po wojnie zostały zszabrowane i obecnie nie ma po nich śladu. Pozostał jedynie staw, który powstał w wyniku spiętrzenia wód Czarciego Potoku. 

Po przejechaniu kilku kilometrów lądujemy w okolicy osiedla Podzamcze, skąd już asfaltowe ścieżki rowerowe zaprowadzą nas z powrotem na parking koło Palmiarni.

Spokojna tafla jeziora otoczona gęstymi, zielonymi drzewami pod jasnym, lekko zachmurzonym niebem, brzeg porośnięty trawami i krzewami, w tle widać gęsty las.
Moja Fantazja to ukryta pośród wałbrzyskich lasów pustelnia księżnej Daisy. Po przytulnych chatkach nic nie zostało, ale wciąż można odpoczywać nad stawemMagdalena KowalskaArchiwum autora

Widokowa trasa MTB w tajemniczych Górach Sowich

Na zakończenie pobytu na Dolnym Śląsku warto wybrać się w otaczające zamek Książ Góry Sowie. Wciąż rozpalają one wyobraźnię poszukiwaczy legendarnego skarbu czy miłośników historii. Tu, podobnie jak w okolicach zamku Książ, także znajdują się podziemne instalacje i tunele budowane w ramach tajnego projektu Riese. Podejrzewa się, że sztolnie i korytarze miały stać się centrum dowodzenia III Rzeszy. Obecnie do zwiedzania udostępnione zostały podziemne trasy w Osówce, Włodarzu oraz Sztolnie Walimskie. 

W Górach Sowich co roku odbywa się też ciekawa impreza rowerowa - "Góry Sowie na RAZ", czyli przejazd wszystkimi szlakami rowerowymi (łącznie ponad 120 km i ponad 3000 m przewyższeń).

To wciąż niedoceniane przez turystów pasmo zachwyca bujną zielenią i pięknymi widokami, a także ciekawymi szlakami pieszymi i ścieżkami rowerowymi o zróżnicowanym stopniu trudności. Dużo widoków na trasie, a także spory wyrzut adrenaliny oferuje pętla rozpoczynająca się na Przełęczy Jugowskiej - dostępny jest tu duży płatny parking.

Rower z sakwami stoi na żwirowej ścieżce przy lesie, w tle rozciąga się zalesiony pagórkowaty krajobraz pod błękitnym niebem z chmurami.
Trasa MTB po Górach Sowich jest dość wymagająca, ale widoki wynagradzają wysiłekMagdalena KowalskaArchiwum autora

Wyruszamy trasą niebieską Strefa MTB Sudety w kierunku leśnego dworku w Bielawie wybudowanego przez Friedricha Dieriga. Szlak początkowo oferuje sporo widoków i prowadzi nieznacznie w dół po wygodnej żwirkowej nawierzchni. Z czasem jednak zagłębiamy się w gęsty las i zjazdy stają się coraz bardziej strome, a dodatkową "atrakcją" stają się duże kamienie. Podróż na tym odcinku zdecydowanie przyspiesza bicie serca, mimo że kompletnie nie wymaga pedałowania.

Z tego względu na trasę najlepiej wybrać się rowerem górskim, choć trekking też daje radę - swój sprowadzam i wprowadzam jedynie w kilku najtrudniejszych momentach. Osoby o słabszej kondycji powinny wybrać rower ze wspomaganiem elektrycznym lub nastawić się na wprowadzanie roweru na bardziej stromych odcinkach.

Duży drewniany dom w stylu willowym, otoczony żeliwnym ogrodzeniem, zlokalizowany na tle lasu, z widocznymi samochodami zaparkowanymi obok budynku.
Leśny dworek w stylu tyrolskim w Bielawie to ciekawy zabytek architektoniczny. Od tego momentu szlak będzie prowadził przez spore wzniesieniaMagdalena KowalskaArchiwum autora

Druga część szlaku w kierunku Wigancickiej Polanki, rozpoczynająca się za parkingiem przy dworku, oferuje nieco lepszą nawierzchnię szutrową, ale wymaga sporej kondycji. Czeka tu kilka stromych podjazdów, ale zachwycające widoki wynagradzają wysiłek. Przed końcem pętli czekają jeszcze mniejsze wzniesienia, ale wygodny dukt ułatwia już ich pokonywanie. Na zakończenie wycieczki warto skorzystać z jednego ze stołów piknikowych, z których można podziwiać panoramę na okoliczne pasma górskie. W tle majaczą Góry Stołowe, masyw Śnieżnika, a nawet Karkonosze, co tylko zachęca do planowania kolejnych wypraw w tym niesamowitym regionie.

Drewniany stół z ławkami ustawiony na żwirowym podłożu pośród zielonych krzewów, w tle rozległa panorama gór i dolin z lasami oraz polami pod błękitnym niebem.
Na zakończenie wycieczki można odpocząć z pięknym widokiem na okoliczne pasma górskieMagdalena KowalskaArchiwum autora

***

O autorce

Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa, pracę zaczęła od redagowania cudzych tekstów, ale szybko przekonała się, że woli pisać własne. Z Interią związana od 2019 r. Tworzy treści o tematyce społecznej i psychologicznej, zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest miłośniczką słońca i podróży, zwłaszcza rowerowych. Ceni sobie nieodkryte miejsca i szuka własnych ścieżek, by delektować się ciszą i widokami.

