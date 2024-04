Tak niespotykany, jak kontrowersyjny. Zamek w Stobnicy to jedno z tych miejsc na mapie budowlanej Polski, które znalazło się na językach zanim jeszcze zostało dokończone. Prace przy okazałej budowli na dobre rozpoczęły się w 2015 roku, by wkrótce internet obiegły zdjęcia ogromnych rozmiarów bryły, do złudzenia przypominającej zamek.

W planie imprezy uwzględniono też "interaktywną Strzelnicę z machinami oblężniczymi w formie średniowiecznego placu zabaw" oraz "średniowieczne obozowisko z ogniskiem". Dodatkowo także jazda konna i okazja do "celebrowania rycerskich tradycji". Udział w zabawie uszczupli nieco portfel. Normalne bilety kosztują od 60 do 85 złotych, w zależności od terminu ich zakupu. Bilety ulgowe to cena od 50 do 65 złotych.