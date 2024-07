Zwykle podróże oznaczają dla ciebie odhaczanie kolejnych atrakcji z listy? Weź pod uwagę, że w szybkim tempie możesz pominąć detale, które świadczą o wyjątkowości danego miejsca. Często to właśnie one nadają niepowtarzalny charakter, więc szkoda byłoby je przeoczyć. Zwiedzając polskie miasta i miasteczka, patrz w górę — zdobienia kamienic mogą okazać się prawdziwym dziełem sztuki. Zerknij również pod nogi — niejednokrotnie to właśnie przy chodnikach i murkach zlokalizowane są intrygujące elementy, które nienachalnie wypełniają miejską przestrzeń. I mowa tutaj nie tylko o wrocławskich krasnalach!