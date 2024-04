Podtrzymywana rękoma przez turystów, znacznie przechylająca się w bok wieża to jeden z obrazków, który nierozerwalnie łączy się z wyobrażeniem słonecznej Italii. By zrobić podobne zdjęcie wcale nie trzeba jednak kupować drogich biletów do Włoch. Wystarczy krótka wycieczka w granicach Polski. Oto mamy tutaj swoją własną "śląską Pizę".

Co warto zobaczyć w Ząbkowicach Śląskich? "Śląska Piza" zachwyca turystów

Ząbkowice Śląskie, miejscowość położona w niedalekiej odległości od Wrocławia, skrywa w swoich uliczkach wyjątkową atrakcję, o której wielu turystów, przy okazji wizyty na Dolnym Śląsku, zupełnie zapomina. "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - głosi popularne przysłowie. W tym przypadku jest w nim sporo prawdy.

Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, mimo iż pod względem rozmiarów i odchylenia ustępuje słynnej konstrukcji z włoskiej Pizy, zaskakuje swoim wyglądem i historią. To bowiem jedna z niewielu tego typu atrakcji w całej Europie. Ale dlaczego właściwie jest krzywa?

Gdzie jest krzywa wieża w Polsce? Idealny pomysł na krótką wycieczkę

Ząbkowicka wieża zmusza do zadania wielu pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź. Nie do końca znany jest nawet cel jej powstania. Domysły ekspertów zakładają, że budowla może być pozostałością dawnego zamku, który istniał w tym miejscu jeszcze przed lokacją miasta, lub bramą miejską - z uwagi na fakt, iż usytuowana jest w najniższym punkcie starego miasta. Jedna z wersji mówi również o tym, że wieża mogła pełnić funkcję miejskiej dzwonnicy.

Co warto zobaczyć w Ząbkowicach Śląskich? „Śląska Piza” zachwyca turystów Albin Marciniak/East News East News

Wkrótce jednak na budowlę spadł ciężki los. W 1858 roku miasto dotknięte zostało wielkim pożarem. Ogień dopadł również górną część wieży, znacznie ją uszkadzając. Mimo iż początkowo budowla miała zostać rozebrana, wkrótce podjęto decyzję o jej odbudowie, wznosząc ją na wysokość 34 metrów, zaś od strony południowej dobudowując niewielką wieżyczkę ze spiralną klatką schodową. Zachwycała wyglądem, ale była... krzywa.

Dlaczego wieża w Ząbkowicach jest krzywa? Ilu badaczy, tyle teorii

"Śląska Piza" to największy tego typu obiekt w Polsce. Jest co prawda o 20 metrów niższa niż jej pizański odpowiednik, jednak jej obecne odchylenie od pionu wynosi 2,12 metra. Co ciekawe, jeszcze podczas pomiarów w 1977 roku odchylenie wynosiło 1,98 metra.

Dlaczego wieża w Ząbkowicach Śląskich jest krzywa? Ilu badaczy, tyle teorii i odpowiedzi na to, zdawać by się mogło, proste pytanie. Niektórzy eksperci krzywiznę budynku tłumaczą wstrząsami tektonicznymi, które miały miejsce w 1590 roku. Inni upatrują skrzywienia w rozmokniętym gruncie i fakcie osiadania fundamentów. Kolejni twierdzą, że krzywa wieża jest krzywa, bo... taka miała być od początku. Podobną fantazję budowniczych miał nawet tłumaczyć napis w języku niemieckim, który po pożarze w XIX wieku odsłonił się we wnętrzu budowli, głosząc: "Nazywam się Johannes Gleib, wybudowałem tę wieżę krzywą z pilnością". Dziś ostatnia z tych historii podawana jest raczej w formie legendy.

Gdzie jest krzywa wieża w Polsce? Idealny pomysł na krótką wycieczkę Adrian Slazok/REPORTER East News

Krzywa wieża w Polsce. Wyjątkowy punkt widokowy

Wieża w Ząbkowicach Śląskich, wpisana w 2000 roku do rejestru zabytków, pełni dziś funkcję punktu widokowego. To jeden z lepszych pomysłów na krótką wycieczkę w granicach Polski.

Inną, polską krzywą wieżę znajdziemy w Toruniu. Tamtejsza baszta ochronna, wybudowana w drugiej połowie XIII wieku, w wyniku przesunięcia się gliniastego podłoża odchyla się od pionu o 1,46 metra. Zgodnie z legendą, kto bez zachwiania przy niej stanie, ten ma czyste sumienie.

Oto co warto zobaczyć w Bardejowie. To miejsce, w którym odpoczniesz. Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL