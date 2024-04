O Mariannie Orańskiej mówi się jako o jednej z pierwszych bizneswoman okresu romantyzmu w Europie. Nazywa się ją też jedną z najbardziej niekonwencjonalnych dam XIX wieku, która przerosła swoją epokę. Królewna niderlandzka, córka króla Niderlandów Wilhelma I Orańskiego, miała mieć niezwykłą smykałkę do interesów. Wiedziała doskonale co zrobić, by odpowiednio zadbać o ekonomię Dolnego Śląska, w efekcie sprawiając, że te tereny stały się atrakcyjne z punktu widzenia nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim turystów.