Fryderyk to mężczyzna o prostolinijnym charakterze i szczerych intencjach. Nie lubi owijania w bawełnę i zawsze mówi to, co myśli. Jest uczciwy, lojalny i można na nim polegać. Jego otwartość i autentyczność sprawiają, że ludzie chętnie nawiązują z nim kontakt i obdarzają go zaufaniem.