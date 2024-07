Na co pomaga picie soku z czarnej porzeczki?

Czarne porzeczki zbierane są od połowy lipca. To dobry owoc na sok, gdyż zawierają mało kalorii. Na 100 g porzeczek przypada zaledwie 63 kcal. Do tego w takiej porcji zawarte jest:

1,4 g białka

15,3 g węglowodanów

0,41 g tłuszczów

7,9 g błonnika pokarmowego

Co z tego wynika? Wysoki poziom błonnika pokarmowego w porzeczkach pomaga w funkcjonowaniu jelit. Oprócz tego czarne porzeczki są owocami o niskim indeksie glikemicznym. Oznacza to, że sprawdzą się idealnie w diecie dla cukrzyków. Owoc ten zawiera rutynę oraz witaminę C, które w połączeniu ze sobą uszczelniają naczynia krwionośne. We wsparciu organizmu dużą rolę odgrywa też kwercetyna: obniża stężenie cholesterolu.

Czarne porzeczki są owocami o niskim indeksie glikemicznym 123RF/PICSEL

W 100 g czarnych porzeczek znajdziemy również:

322 mg potasu,

230 IU witaminy A,

55 mg wapnia,

24 mg magnezu,

1,54 mg żelaza,

1 mg witaminy E,

mniej niż 1 mg witaminy B6, B1, B2, B3,

mniej niż 1 mg cynku oraz manganu.

Ile można pić soku z czarnej porzeczki?

Aby wykorzystać zdrowotne właściwości soku z czarnej porzeczki, zalecane jest, aby nie przekraczać dziennie dawki 100-150 ml (niecała szklanka) rozcieńczonego z wodą soku.

Jak zrobić sok z czarnej porzeczki? Jakie owoce wybrać, co jest potrzebne?

Zanim zaczniemy robić sok, sprawdźmy świeżość czarnej porzeczki. Powinna mieć intensywny kolor, być jędrna oraz posiadać specyficzny zapach. Przed rozpoczęciem produkcji domowego napoju zawsze należy na samym początku opłukać dokładnie wszystkie owoce i przygotować niezbędne akcesoria i składniki. Przy tworzeniu soku z czarnej porzeczki będziemy potrzebować:

garnka,

czarnej porzeczki,

wody,

cukru (opcjonalnie),

kuchenki,

słoików.

Prosty przepis na sok z czarnej porzeczki bez cukru

Do przygotowania soku z czarnej porzeczki wcale nie potrzebujemy dużo czasu oraz składników. Z kilograma czarnych porzeczek sam napój przyrządzimy w 20 minut. Dłużej zejdzie naturalne odciągnięcie soku z owoców.

Najpierw należy opłukać nasze porzeczki, by następnie ułożyć je w dużym garnku. Następnie zalewamy je wodą, aż wszystkie będą zakryte. Garnek stawiamy na kuchence i gotujemy porzeczki przez 7 minut. Widzimy, że porzeczki zaczęły pękać? W tym momencie ściągamy garnek z ognia, a następnie studzimy. Gdy temperatura płynu osiągnie optymalny poziom, wykładamy duże sito gazą i przekładamy na nie owoce. Zostawiamy je na kilka godzin celem odsączenia płynu. Staramy się nie dociskać porzeczek. W momencie, w którym owoce wypuściły z siebie cały sok, przelewamy go do słoików, a na koniec zakręcamy. W tym momencie możemy słoiki pasteryzować, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by smakiem i dobroczynnymi właściwościami napoju cieszyć się od razu.

Z kilograma czarnych porzeczek napój przyrządzimy w 20 minut 123RF/PICSEL

Przepis na sok z czarnej porzeczki bez gotowania. Przygotowanie soku w sokowniku

Sokownik jest zapomnianym urządzeniem czasów PRL, które wciąż przyda się w kuchni. Może być praktycznym narzędziem do przygotowania soku z czarnej porzeczki. W sokowniku dużą rolę odgrywa wykorzystanie pary wodnej. Aby właściwie skorzystać z tego sprzętu, należy napełnić dwa jego zbiorniki. Do jednego koniecznie trzeba wlać wodę, a drugi napełnić owocami, opcjonalnie dodając cukier. Zakryte urządzenie stawiamy na palniku, by uruchomić proces wydzielania się pary wodnej.

Wspominaliśmy o cukrze. Nie ma absolutnej konieczności, by go używać, ale pomoże on przełamać kwaskowy smak owoców. Ile go dodać, by otrzymać słodszy sok z czarnej porzeczki? Na kilogram owoców kwaśnych powinno przypadać 200-250 gramów cukru. W przypadku zamienników należy uważnie odmierzyć ilość słodzika. Niektóre substancje słodzące w większych ilościach niekorzystnie wpływają na nasz układ trawienny.

Przepis na sok z czarnej porzeczki i liści wiśni

Niezależnie od tego, czy gotujemy w garnku, czy w sokowniku, sok z czarnej porzeczki dobrze sprawdzi się z dodatkami. Idealnym uzupełnieniem będą liście wiśni. Dzięki nim sok stanie się bardziej cierpki i zyska specyficzną nutę smakową. Aby przygotować sok z porzeczek oraz liści wiśni, musimy mieć kilogram porzeczek, pół kilograma cukru oraz 100 g liści wiśni.

Przygotowanie soku z czarnej porzeczki i liści wiśni

Porzeczki zalewamy wodą do poziomu, w którym wszystkie są zakryte. Wrzucamy do nich liście wiśni i wstawiamy na kuchenkę. Gotujemy 10-15 minut, aż całość zacznie wrzeć. Odstawiamy garnek na 12-24 godziny. Po tym czasie szykujemy gęste sitko, na którym odcedzamy owoce. W tym momencie możemy dodać cukier i ponownie zagotować płyn. Gotujemy, ściągamy tworzącą się pianę, a na koniec przelewamy sok do słoików lub butelek.

Jak przechowywać sok z czarnej porzeczki?

Ważną kwestią jest przechowywanie czarnych porzeczek . Jeśli nie chcemy wykorzystać wszystkich kupionych owoców od razu, możemy resztę zamrozić. Porzeczki przechowywane w zamrażalniku są zdatne do użycia przez kilkanaście miesięcy. Jak natomiast przechowywać gotowy sok? W sytuacji, gdy chcemy spożyć go w krótkim terminie, wystarczy schować go do lodówki. Przechowywanie na dłuższy czas możliwe jest wyłącznie po pasteryzacji.

