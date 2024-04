Pierwsze wzmianki o Nowym Wiśniczu pochodzą z XII wieku. Wówczas miejscowość notowana była jako wieś klasztorna, by w XIV wieku stać się własnością Kmitów. Wtedy też polski szlachcic herbu Szreniawa, Jan Kmita, wzniósł budowlę, która góruje nad miastem do dzisiaj.

Jeden z najpiękniejszych dziś zamków Małopolski ulokowany malowniczo na pobliskim wzgórzu góruje nad miastem, otoczony zielenią Lipnicko-Wiśnickiego Parku Krajobrazowego. Historyczna perełka zachwyca bajkowym wyglądem, zjawiskową złotą salą, tajemniczymi lochami i niezwykłą panoramą Pogórza Wiśnickiego, jaka roztacza się z jego balkonów. To jedno z najcenniejszych dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjalno-fortecznej w Polsce.

Zamek w Nowym Wiśniczu to jedna z największych atrakcji tego miasta. Zachwyca z zewnątrz i wewnątrz

Zamek w Nowym Wiśniczu to jedna z największych atrakcji tego miasta. Zachwyca z zewnątrz i wewnątrz Tadeusz Koniarz/East News East News

Posiadłość, pełniąca początkowo funkcję zamku obronnego, przeszła kolejno w ręce Lubomirskich. To właśnie za ich rządów Nowy Wiśnicz przeżył największy rozkwit. W historii tego miejsca na stałe zapisał się 1616 rok, kiedy za sprawą Stanisława Lubomirskiego miejscowość otrzymała prawa miejskie. Lubomirski ufundował w niej kolejno barokowy kościół i ratusz, a po zwycięstwie pod Chocimiem w 1621 roku jako wotum na wzgórzu powstał klasztor Karmelitów Bosych. W Wiśniczu kwitnie wówczas handel, a na zamku goszczą polscy królowie i znani artyści. Bogata historia tego miejsca zachwyca do dziś. Szczególnie, że na wiśnickim zamku działy się rzeczy warte pamięci.

Wiśnicz kryje niejedną historię - zarówno dawnych szlacheckich i magnackich rodów, jak również sławnych polskich artystów. To na tamtejszym zamku w 1682 roku powstała najstarsza książka kucharska w Polsce , wychodząc spod pióra kuchmistrza księcia Lubomirskiego, Stanisława Czernieckiego. W tym mieście przez lata spisywano także wiśnicką księgę złoczyńców , na kartach której zapisywano przebiegi wszczętych wówczas procesów sądowych w najcięższych sprawach kryminalnych - zabójstwach, czarnoksięstwie, fałszowaniu monet czy rozbojach. Księga złoczyńców z Nowego Wiśnicza to jeden z najbardziej znanych takich zbiorów.

Sam zamek, będący jedną z najcenniejszych tego typu budowli, przez wielu porównywany jest do Wawelu. Na turystów czekają tam wyjątkowe zamkowe komnaty, tajemnicze podziemia i ciekawe wystawy. W jednej z sal można nawet wybrać się w wirtualną podróż w czasie. To miejsce powinno obowiązkowo znaleźć się na turystycznej liście wiśnickich atrakcji. Ale to dopiero początek.