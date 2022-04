Nowe świadczenie 400 plus. Ilu rodziców złożyło już wniosek?

Oprócz 500 plus i rodzinnego kapitału opiekuńczego rodzice mogą liczyć na świadczenie 400 plus. Wnioski można składać od 1 kwietnia - zrobiło to już 70 proc. rodziców. Na co i komu przysługuje ten dodatek?

Zdjęcie 400 plus nie będzie wypłacane bezpośrednio na konto rodziców / 123RF/PICSEL