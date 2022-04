Żeńska sekta czcicielek Putina. Uważają go za świętego

Życie i styl

Związki rosyjskich władców z religią bywały ścisłe. Książę Aleksander Newski po śmierci został kanonizowany przez cerkiew prawosławną, podobnie zamordowana rodzina Romanowów. Za to Władimir Putin doczekał się sekty wyznawczyń i to, co jest niecodzienne, już za swojego życia.

Zdjęcie Putin i jego była żona Ludmiła zawsze byli blisko prawosławnej cerkwi / Sasha Mordovets / Contributor / Getty Images