"Strategia Demograficzna 2040" otworzy furtkę dla nowego dodatku?

Przyjęta przez Radę Ministrów "Strategia Demograficzna 2040" ma być odpowiedzią na wyjście z pułapki niskiej dzietności w Polsce oraz zbliżenie się do poziomu, który będzie gwarantował zastępowalność pokoleń. Jak wynika z materiałów udostępnionych przez KPRM, jest to pierwszy w Polsce kompleksowy dokument, który mierzy się z niekorzystnymi trendami w demografii.

W dokumencie zwrócono miedzy innymi uwagę na fakt, iż "Polska jest krajem w trudnej sytuacji demograficznej", a spadek dzietności od 1990 roku nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Wskazano, iż na plany prokreacyjne niektórych, potencjalnych rodziców wpłynęła między innymi niepewność związana z pandemią koronawirusa, a w Polsce od kilkunastu lat odnotowuje się ujemny przyrost naturalny.

Podkreślono, iż zmniejszenie negatywnych tendencji demograficznych jest priorytetem rządu, a jednym z najważniejszych działań miało być wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus", dzięki któremu wsparcie uzyskało 7 mln dzieci oraz uruchomienie "Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego". Zaakcentowano również, iż aby umożliwić Polakom realizację planów związanych z posiadaniem dzieci, konieczne jest podjęcie działań w określonych obszarach. Zdaniem ekspertów, to właśnie tutaj ma znaleźć się furtka do wprowadzenia programu, o którym mówi się już od dłuższego czasu.

Zdjęcie W Polsce od kilkunastu lat odnotowuje się ujemny przyrost naturalny - podkreśla rząd / 123RF/PICSEL

Program Babcia Plus. Kiedy ruszy?

W strategii wskazano między innymi na konieczność wzmocnienia rodziny poprzez zabezpieczenia finansowe czy wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Wspomniano również o znoszeniu barier dla osób, które chcą mieć dzieci oraz rozbudowę form opieki nad najmłodszymi.

Jak zauważa "Fakt", zdaniem ekspertów właśnie tutaj można doszukiwać się szans na wprowadzenie programu Babcia Plus.

"Kilka lat temu dużo mówiło się dodatkowych świadczenia dla dziadków, którzy przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od 1. do 3. roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru czy mama wraca do pracy. Takie świadczenie nazwane zostało Babcia Plus, jednak dotychczas nie weszło do porządku prawnego. Jednak "Strategia Demograficzna 2040" otwiera nową szansę na wprowadzenie tego świadczenia" - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Zdjęcie Podobne rozwiązanie funkcjonuje już na Węgrzech / 123RF/PICSEL

Na razie nie wiadomo jednak kiedy dodatkowe świadczenie mogłoby zostać wprowadzone oraz jak wysokie będzie. Tymczasem podobne rozwiązanie funkcjonuje już na Węgrzech, gdzie kobieta, która decyduje się na powrót do pracy po narodzinach dziecka, może przekazać zasiłek wychowawczy babci lub dziadkowi, który będzie sprawował opiekę nad wnukiem. Jego wysokość jest tam uzależniona od pensji rodzica. Maksymalnie, w przeliczeniu na złotówki, może osiągnąć nawet 3 tys. zł. Na Węgrzech świadczenia nie można łączyć z pracą zarobkową, a dodatek należy się wyłącznie tym osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku od 1. do 3. roku życia.

