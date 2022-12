Podwyżki w Biedronce

Biuro prasowe sieci Biedronka w oficjalnym komunikacie poinformowało, że od stycznia 2023 roku pracownicy zatrudnieni na podstawowych stanowiskach w sklepach i centrach dystrybucji otrzymają większe wynagrodzenia. Przewidziano podwyżki od mniej więcej 500 do 700 zł brutto. Kwota, którą otrzymają pracownicy, jak podaje biuro prasowe, będzie uzależniona od doświadczenia, stanowiska oraz powierzanych zadań.

"To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników. Mimo wymagającego okresu naznaczonego wysoką presją jako firma podejmujemy zdecydowane działania, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce, a praca w Biedronce to pewność stabilności. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników" - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Zdjęcie Od 2023 roku osoba, która rozpoczyna pracę na stanowisku sprzedawca-kasjer otrzyma wynagrodzenie w przedziale od 3950 do 4300 zł brutto / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Ile zarobią w 2023 roku pracownicy Biedronki?

Jak podaje biuro prasowe sieci Biedronka, osoba, która rozpoczyna pracę na stanowisku sprzedawca-kasjer od 2023 roku otrzyma wynagrodzenie w przedziale od 3950 do 4300 zł brutto.

Natomiast pracownik, który ma już na swoim koncie staż większy niż trzy lata, może liczyć na pensje w wysokości od 4100 do 4550 zł brutto. Z kolei dla kierownika sklepu, który dopiero rozpoczyna pracę, przewidziano wypłatę w wysokości minimum 5800 zł brutto.

Jeśli chodzi o płace pracowników centrów dystrybucyjnych, to magazynier otrzyma 4300-4600 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych 4950 - 5250 zł brutto. W komunikacie podkreślono, że pracownicy oprócz wynagrodzeń mogą liczyć na premie uznaniowe. Podano, że w 2022 roku zatrudnieni dwa razy otrzymali nagrody finansowe i nagrody specjalne.

