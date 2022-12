Szykuje się rewolucja w dziedziczeniu! Dotknie tę grupę Polaków

Postępowanie spadkowe. Zwężenie grupy spadkobierców

Resort poinformował także, że nowe przepisy skrócą postępowania spadkowe i zwiększą bezpieczeństwo prawne spadkobierców. Nowy projekt ma dostosować prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych, tak, by nie było już potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej. Często te osoby nie zdawały sobie nawet sprawy z jej śmierci, a wcześniej nie utrzymywały z nią kontaktu. Projekt nowelizacji ma na celu zawężenie grupy spadkobiorców do:

dziadków

rodzeństwa

rodziców spadkodawcy

ich zstępnych.

Wyklucza on natomiast z dziedziczenia stryjecznych i ciotecznych wnuków oraz dalsze pokolenia, które często nie utrzymują już żadnych relacji ze spadkodawcą. Co ciekawe, osoby, które uchylały się od uregulowania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego oraz opieki nad nim mogą zostać całkowicie wyłączone z prawa do dziedziczenia.

Zmiany w dziedziczeniu. Ochrona m.in. małoletnich

Nowe przepisy będą także bardziej chronić małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Obecne przepisy zakładają, że spadkobiorca ma tylko sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten zostanie jednak zawieszony w sytuacji, w której złożenie oświadczenia będzie wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego. Należny im spadek nie będzie przepadał więc z powodu niedopilnowania formalności.

