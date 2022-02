Kościoły w Polsce. Czym jest Kościół Naturalny?

Kościół Naturalny został zarejestrowany w Polsce w grudniu 2021 roku, jednak dopiero niedawno informacja ta obiegła media. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych jest prowadzony przez jednostkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Średnio co kilka miesięcy w rejestrze pojawiają się nowe związki wyznaniowe, jednak wpisanie do niego Kościoła Naturalnego wywołało poruszenie.

Jednym z powodów takiego zainteresowania mediów może być fakt, że najczęściej nowymi wspólnotami są te z obrębu chrześcijaństwa i buddyzmu. Ostatni zarejestrowany związek spoza tych dwóch religii to Kościół Wyznawców Słońca z 2013 roku. O Kościele Naturalnym niewiele też wiadomo. Z jego strony internetowej można dowiedzieć się, że jego główną siedzibą jest Gdańsk, przeczytamy tam również statut i wypełnimy deklarację członkowską.

Kościół Naturalny powołany został, aby głosić i szerzyć odwieczne, pierwotne, niezmienne i przyrodzone prawa boskie, zawarte w naturze jako jedyną prawdę otrzymaną w darze, jako dzieło Stwórcy Wszechświata. Dla wyznawców Kościoła Naturalnego każda żywa istota jest cudem stworzenia bożego i swego rodzaju świętością, zasługując na pełen szacunek jako dzieło i element Stwórcy można przeczytać w deklaracji członkowskiej

Wniosek o wpis do rejestru wspólnota złożyła już we wrześniu 2019 roku, zatem cały proces rejestracji trwał aż ponad dwa lata. Z dokumentów złożonych do MSWiA można dowiedzieć się, że Kościół Naturalny swoją działalność rozpoczął w 1995 roku i pierwotnie liczył 21 osób. Obecnie ma mieć kilkanaście tysięcy wyznawców, czego dowiedziała się "Rzeczpospolita" w rozmowie z jednym z duchownych związku wyznaniowego.

Na czele Kościoła Naturalnego stoi naczelny lub naczelna, wybierana na 2-letnią kadencję. Obecnie tę funkcję sprawuje Hanna Czubek. Nazwa wspólnoty nie jest przypadkowa, bowiem podkreśla swój kontakt z Matką Naturą. Polskę nazywają świętą ziemią i boskim Edenem. Twierdzą, że spotykają się w miejscach, gdzie skupiają się "geopatyczne energie planety Gaji". Związek powołuje się także na katolickich świętych, m.in. Matkę Teresę i ojca Pio.

Kościoły w Polsce. Rejestr związków wyznaniowych

Kościoły i inne związki wyznaniowe działają w Polsce na mocy przepisów konstytucji o wolności sumienia i religii oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 roku. Rejestracja nie jest wymagana, aby swobodnie odbywać praktyki religijne. Jest to zagwarantowane przez obowiązujące prawo, które zapewnia wolność wyznania, głoszenia i sprawowania kultu religijnego, bez względu na to, czy wyznanie jest formalnie zarejestrowane.

Zdjęcie Kościół Naturalny uważa Polskę za świętą ziemię / East News

Jednak wpis do rejestru daje pewne korzyści. Przede wszystkim w tym momencie związek wyznaniowy uzyskuje osobowość prawną i może liczyć na uprawnienia wynikające z odpowiednich ustaw, a także podlega obowiązkom w nim określonych. Według statystyk w Polsce jest zarejestrowanych ponad 200 wyzwań. Na podstawie odrębnych ustaw zawartych w latach 1989-1997 działa 12 kościołów i związków wyznaniowych. Najlepszą pozycję prawną ma oczywiście Kościół katolicki, a także Kościół prawosławny.

Kościoły w Polsce. Jak zarejestrować swoją wspólnotę?

Zarejestrowanie oficjalnego wyznania w Polsce może być dość żmudnym procesem, ale nie jest zbyt trudne. Aby móc złożyć wniosek o rejestrację wspólnoty, potrzebnych jest pod nim 100 podpisów. Należy w nim umieścić różne informacje, m.in. statut, adres siedziby, cele, zasady czy obrzędy. Często zdarza się, że we wniosku czegoś brakuje, dlatego proces rejestracji może się przeciągnąć. Jednak jeśli ostatecznie wszystkie formalności zostaną dopełnione, MSWiA nie może odmówić wpisania związku wyznaniowego do rejestru.

Zdjęcie Kościół katolicki ma w Polsce bardzo silną pozycję / Andrzej Grygiel / East News

Od 2020 roku do rejestru wpisany jest Reformowany Kościół Katolicki. Było o nim głośno z powodu tego, że jako jedyny związek wyznaniowy w Polsce udziela błogosławieństw parom jednopłciowym. Takie śluby nie mają oczywiście mocy prawnej. Jednak Zbigniew Ziobro wniósł sprzeciw od decyzji MSWiA o wpisie wspólnoty do rejestru. Oficjalnie chodziło o braki w dokumentacji, jednak przedstawiciele Kościoła zwracali uwagę na to, jak skrupulatnie sprawdzane są wnioski i sugerowali, że może być to spowodowane wsparciem osób LGBTQ. Na razie sprawa nie jest rozstrzygnięta.

Rejestracja związku wyznaniowego daje też korzyści związane z finansami. Dla zarejestrowanych wspólnot przewidziane są ulgi podatkowe, przede wszystkim w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i nieruchomości. Zwłaszcza korzystają na tym największe wyznania, czyli wspomniane już Kościół katolicki i Kościół prawosławny. Budzi to kontrowersje ze względu np. na sprzeczność z nauczaniem o skromnym życiu.

