Sekret smaku espresso? Woda odgrywa większą rolę niż myślisz

Dlaczego do espresso podają szklankę wody? Czy chodzi o estetykę, tradycję, a może to ukryty sekret baristów? Wyjaśniamy, po co właściwie jest woda przy kawie, kiedy ją pić i dlaczego warto po nią sięgnąć — nawet jeśli na co dzień ją ignorujesz!