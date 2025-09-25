Ta zagadka pobudza mózg z rana lepiej niż kawa

Regularne wykonywanie ćwiczeń na spostrzegawczość to świetny trening dla mózgu. Takie łamigłówki poprawiają koncentrację, uczą cierpliwości i rozwijają zdolność dostrzegania szczegółów. Co więcej, doskonale pobudzają umysł, a zwłaszcza rano, kiedy potrzebujemy szybkiego "rozruchu" i dawki energii do działania. Dzięki nim można nie tylko zwiększyć swoją uważność, ale także odciążyć głowę od natłoku obowiązków i zyskać chwilę relaksu. Twoim zadaniem jest znalezienie innego kota, który kryje się na powyższym obrazku. Aby zadanie było skuteczne, musisz je wykonać w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość? Gratulacje! To znak, że twój mózg od rana pracuje na wysokich obrotach i świetnie radzi sobie z dostrzeganiem szczegółów. Ale jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co czas mówi o twojej porannej bystrości:

5-10 sekund - twój mózg potrzebował krótkiej chwili na "rozruch", ale i tak poradził sobie świetnie. Z każdym kolejnym ćwiczeniem będziesz jeszcze szybszy.

Więcej niż 10 sekund - wygląda na to, że dziś twój umysł rozkręca się wolniej. To zupełnie normalne, czasem potrzebuje więcej bodźców, żeby się rozbudzić. Regularnie rozwiązywane zagadki pomogą mu złapać odpowiedni rytm.

A jeśli nie udało ci się znaleźć innego kota, to nic się nie martw! Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, zwłaszcza rano: zmęczenie, brak kawy czy stres. Traktuj to jako rozgrzewkę dla szarych komórek, a przy kolejnej łamigłówce pójdzie ci jeszcze lepiej. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.

Poprawna odpowiedź Canva Pro INTERIA.PL

Podobała ci się nasza łamigłówka? Spróbuj innych:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna Przetakiewicz INTERIA.PL