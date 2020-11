Od zera do miliardera

Mówi się, że pieniądze rządzą światem. Kiedy jedni walczą, aby związać koniec z końcem, inni zastanawiają się, jak zarobić pierwszy milion. Niektórym, jak Riteshowi, nie sprawiło to większego kłopotu i nie zajęło wiele czasu. W czym tkwi tajemnica jego finansowego sukcesu? Sprawdźmy.

Z biedy do "Królestwa Łóżek"



Ritesh Agarwal jest jednym z najmłodszych miliarderów na świecie. Ma 26 lat. Aż trudno uwierzyć, że pochodzi ze skrajnie ubogiej rodziny mieszkającej w Indiach, gdzie większość ludzi nie zarabia więcej niż 10 dolarów dziennie.



Żył w biedzie, a kiedy został wyrzucony z mieszkania, trzy dni spał na schodach. Na koncie miał tylko 50 centów i nie działał mu telefon, bo nie zapłacił zaległego rachunku. W dorosłym życiu nigdy nie przywiązywał znaczenia do pieniędzy. Uważał, że najważniejsza jest umiejętność rozwiązywanie problemów.



Kiedy miał 19 lat, zauważył, że hotel stojący nieopodal jego domu jest ciągle pusty, więc na siebie nie zarabia. Postanowił zaryzykować. Spotkał się z jego właścicielem i obiecał, że ulepszy to miejsce w taki sposób, by przyciągało gości.



Zaczął od wymiany żarówek, łóżek, postawił wodę w każdym pokoju, powiesił obrazy, podwyższył jakość obsługi hotelowej. W sumie znalazł 25 rzeczy, które trzeba było wymienić lub ulepszyć. Potem zrobił dobre zdjęcia pokoi i wrzucił do internetu. Zmienił jego nazwę na OYO Hotel.



Z dnia na dzień coraz więcej osób zaczęło odwiedzać to miejsce, a wszystkie pokoje zostały zajęte. Pomyślał, że pierwsze koty za płoty i jak tak dobrze mu poszło z jednym hotelem, to może stworzyć setki innych. Jak postanowi, tak zrobił.





W wieku 20 lat zebrał kapitał od inwestorów, gdy miał lat 21- zatrudniał 50 ludzi, 22 - posiadał 500 własnych hoteli, 24 - zarobił pierwszy miliard dolarów. Obecnie ma 26 lat i jest właścicielem 46 tys. hoteli, które tworzą drugą co do wielkości sieć na świecie. Został miliarderem w 5 lat i daje pracę 350 tys. ludzi.