Oglądanie zimowej scenerii sprawia, że stajemy się głodni. Po takie przekąski sięgamy!

Choć w dzisiejszych czasach nie musimy już przybierać na wadze, by przetrwać zimę, nasze mózgi jeszcze nie zadrobiły zaległości. Warto mieć na uwadze, że nadwaga i otyłość każdego roku przyczyniają się do milionów przedwczesnych zgonów na całym świecie, stanowiąc zarazem poważne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej. Uważamy, że twórcy emitowanych w telewizji reklam powinni unikać pokazywania w nich zimowych scenerii, gdyż może to prowadzić do częstszego wybierania przez odbiorców żywności o zbyt dużej wartości energetycznej.

konkludują badacze.