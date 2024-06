Skala włamań do mieszkań rośnie lawinowo

Policyjne statystyki są przerażające. Wynika z nich, że w Polsce każdego roku dochodzi do ok. 70 tys. kradzieży z włamaniem, a najczęściej ma to miejsce w województwie dolnośląskim, mazowieckim i śląskim. Do ok. 20 proc. wszystkich kradzieży z włamaniem dochodzi właśnie podczas wakacyjnego sezonu urlopowego. Co gorsza - nawet połowa takich przestępstw nie jest wykrywana przez policję.

Specjaliści uważają, że złodzieje potrzebują niespełna ośmiu minut, by dostać się do domu lub mieszkania, splądrować taki lokal, zabierając najcenniejsze rzeczy i spokojnie z niego wyjść. W niemal 80 proc. przypadków przestępcy dostają się do środka przez drzwi i okna.

Złodzieje doskonale wykorzystują okres wakacyjno-urlopowy, kiedy Polacy opuszczają swoje mieszkania, które dla przestępców stają się łakomym kąskiem. I choć postęp technologiczny, dotyczący m.in. zabezpieczeń przed włamaniem, pozwala na znaczne zwiększenie naszego bezpieczeństwa, to i tak liczba włamań do domów i mieszkań nie tyle utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, co wciąż rośnie.

I choć niestety nie ma w 100 proc. skutecznego sposobu na zabezpieczenie swojej nieruchomości przed złodziejami, to jednak nie oznacza to, że takiego ryzyka nie można zdecydowanie zmniejszyć.

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem?

Jak już wspomnieliśmy - włamywacze do lokalu najczęściej wchodzą przez drzwi i okna, dlatego odpowiednie ich zabezpieczenie to podstawa. Wyjeżdżając na urlop, musimy bardzo dokładnie zamknąć wszystkie okna, nie zapominając również o oknach dachowych i piwnicznych. Przyjrzyjmy się dokładnie klamkom w oknach. Gdy nie działają one prawidłowo, powinniśmy wymienić je na nowe.

Posiadając dodatkowe zabezpieczenie w postaci krat okiennych, sprawdźmy ich stan. Jeśli w oknach zamontowaliśmy żaluzje antywłamaniowe, to rzecz jasna, powinny być one opuszczone i użyte zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

Upewnijmy się, że drzwi do różnych pomieszczeń gospodarczych są zamknięte. Jeśli zamek w drzwiach jest słabej jakości, pomyślmy nad zmianą na bardziej zaawansowany. Należy mieć na uwadze fakt, że dla złodziei nie ma zamków, których nie potrafiliby oni w końcu otworzyć. Jednak im więcej czasu przestępca poświęci na otwieranie zamka, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że być może zostanie on przez kogoś spłoszony.

Przed udaniem się na urlop opróżnijmy skrzynkę pocztową. Nagromadzenie listów i ulotek w skrzynce jest dla złodzieja znakiem, że w mieszkaniu od dłuższego czasu nikt nie przebywa. Policja apeluje, by zatroszczyć się o najcenniejsze przedmioty pozostawione w domu.

Policja radzi, jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem

"Należy unikać pozostawiania cennych przedmiotów, takich jak biżuteria, elektronika, dokumenty czy gotówka, w widocznych lub łatwo dostępnych miejscach. Zamiast tego, warto schować je w sejfie, szafie lub innym ukrytym miejscu. Jeśli mamy możliwość, warto również skorzystać z usług bankowych lub pocztowych, aby przechować nasze wartościowe rzeczy w bezpiecznym miejscu" - informuje policja.

Pamiętajmy, że takie miejsca, jak szafa z bielizną, doniczka z kwiatami, książki czy cukiernica, w których chcemy schować cenne przedmioty, są bardzo dobrze znane włamywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej kolejności.

Dobrą praktyką jest również zapisanie numerów fabrycznych wartościowych przedmiotów, takich jak: aparat, komputer, telewizor, kamera, video itp. "Oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja, sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów m.in. biżuterii, antyków, cennych obrazów, zegarków itp. - w przypadku kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania" - podpowiada Policja.

Wypoczywając na urlopie, wiele osób nie może oprzeć się pokusie związanej z dodawaniem w serwisach społecznościowych zdjęć z miejsc, w których aktualnie przebywają. Jeśli złodzieje od dłuższego czasu obserwują nasz dom, z pewnością doskonale wiedzą, kto w nim mieszka. Zamieszczenie w internecie informacji mówiącej o tym, że znajdujemy się daleko od domu, może być dla przestępców zachętą do działania.

Doskonałym zabezpieczeniem mieszkania przed ewentualnym włamaniem do niego, jest poproszenie o pomoc zaufaną osobę, np. sąsiada, który będzie doglądał mieszkania. Jeśli złodziej zobaczy, że codziennie w mieszkaniu pojawia się jakaś osoba, o czym może świadczyć m.in. włączone światło wieczorem, to niewykluczone, że zrezygnuje z planu włamania.

