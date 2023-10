Spis treści: 01 Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Życie i styl ZUS ustalił nowe limity. Lepiej nie przekraczaj wskazanej kwoty 31 października mija termin składania wniosków o dalszą wypłatę renty rodzinnej przez studentów. Osoby, które nie dostarczą zaświadczenia o dalszej nauce, muszą spodziewać się przerwy w wypłacie świadczenia z ZUS.

Co istotne uczniowie i studenci, którym szkoły lub uczelnie wydały odpowiednie zaświadczenia na cały okres trwania nauki, nie muszą ponownie przestawiać informacji o dalszej nauce. W takiej sytuacji ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu. Takie osoby muszą jednak mieć na uwadze, że ZUS w każdej chwili może sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie się uczą.

Przedstawiciele ZUS przypominają, że jeśli student przestanie się uczyć, musi jak najszybciej poinformować o tym ZUS.

Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Wtedy nienależne świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami cytuje Iwonę Kowalską-Matis, regionalną rzeczniczkę prasową ZUS na Dolnym Śląsku portal Prawo.pl.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998r. do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

miała ustalone prawo do emerytury albo spełniała warunki do jej uzyskania,

miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;

miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

pobierała zasiłek przedemerytalny;

pobierała świadczenie przedemerytalne;

pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Renta rodzinna dla dziecka. Do kiedy można ją pobierać?

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jednakże w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę, wciąż może otrzymywać rentę rodzinną maksymalnie do 25 roku życia. Jeśli dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty zostaje przedłużone do zakończenia roku akademickiego.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Na wysokość renty rodzinnej wpływają dwa czynniki. Jednym z nich jest wysokość wynagrodzenia, jakie uzyskiwała osoba zmarła. Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość renty rodzinnej jest liczba osób uprawnionych do jej uzyskania. Na stronie Zus.pl czytamy, że wysokość renty rodzinnej wynosi:

85% świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

- jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 90% świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

- jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 95% świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.