Jaka pogoda na weekend?

W weekend wystąpią wysokie temperatury powyżej 20 st. C. Jak podaje IMGW, chłodniej będzie nad morzem i w dolinach górskich. Wystąpią jednak przelotne deszcze i burze. W piątek termometry będą wskazywać 21-28 st. C., w sobotę od 18 w Zakopanem do 25 st. C, a w niedzielę 18-24 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w sobotę trzeba się spodziewać zachmurzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie pojawi się deszcz i burze z gradem, podczas których wiatr osiągnie prędkość 75 km/h. W niedzielę również wystąpi zachmurzenie określane jak małe i umiarkowane. Nad morzem prognozowane są przelotne opady deszczu. Tego dnia temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 st. C., a maksymalna 22- 27 st. C.

