Pamiętajmy, że grzyby to piękny element środowiska leśnego. Jeżeli nie musimy, to nie zrywajmy. Zróbmy zdjęcie i zostawmy. Jeśli chcemy zebrać sobie na sosik czy inną potrawę, to pamiętajmy, żeby się nad nim nie znęcać. Możemy go lekko wykręcić, żeby grzybnię jak najmniej zmasakrować.