Atak zimy w środku lata. Tutaj znów zrobiło się biało

Wakacje w pełni. Podczas gdy jedni pakują do walizek stroje kąpielowe i szorty, inni ze zdumieniem przyglądają się zdjęciom, które krążą obecnie w sieci. W tym miejscu właśnie… zrobiło się biało. Śnieg w lecie? Jak się okazuje, to wcale nie jest fotomontaż. Ci, którzy pragną spędzić aktywny urlop na południu kraju, do bagażu powinni wrzucić też czapki i rękawiczki.

Zdjęcie Śnieg w lecie? Wysoko w Tatrach na moment znów zrobiło się biało / 123RF/PICSEL