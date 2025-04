Krajowa Administracja Skarbowa wydała oficjalne ostrzeżenie dotyczące oszustw związanych ze zwrotem nadpłaconego podatku. Cyberprzestępcy wysyłają spreparowane wiadomości, które mogą wyglądać bardzo wiarygodnie - często zawierają urzędowe logotypy, oficjalnie brzmiące sformułowania i wezwania do podania danych osobowych lub numeru konta bankowego.

Warto jednak pamiętać, że KAS nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie danych osobowych lub bankowych w celu dokonania zwrotu podatku. Jeśli otrzymamy taką wiadomość, pod żadnym pozorem nie powinniśmy klikać w zamieszczone linki ani pobierać załączników - może to prowadzić do zainfekowania naszego urządzenia złośliwym oprogramowaniem, a w konsekwencji do kradzieży danych lub środków z konta.