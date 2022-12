Oto najbardziej niepotrzebne prezenty pod choinkę

Jednak w kilka miesięcy ze szczeniaka wyrosła na psiaka, który poza zabawami wymagał dużo czasu. Zdecydowanie za dużo dla dziecka, które szybko znudziło się codziennym wychodzeniem z psem na spacery. Część obowiązków przejęli rodzice Asi, ale oni też nie znajdowali zbyt wiele czasu, by odpowiednio zająć się psiakiem. Krytyczny moment nastąpił w lipcu, kiedy okazało się, że siedmiomiesięcznego psa nie można zabrać na zagraniczne wakacje, a przecież szkoda pieniędzy na hotel dla psów. Fibi została porzucona w lesie. Wycieńczoną i przerażoną suczkę znaleziono i ulokowano w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Co roku w okolicach wakacji do schronisk trafia mnóstwo porzuconych przez ludzi psów. Najczęściej są to nieudane prezenty wigilijne i wyraz najgłębszego braku odpowiedzialności człowieka.

X edycja naszej akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc" ma na celu wesprzeć schroniska i przytuliska z całej Polski w wykarmieniu porzuconych psów, których serca złamał człowiek. Posklejać tych wszystkich serc nie jesteśmy w stanie, ale możemy zadbać o to, by psie brzuszki były pełne tej zimy. Pomożecie nam kolejny raz?

Jak możesz pomóc akcji?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie akcji pod adresem:

www.burek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!

Wyślij SMS o treści BUREK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących

udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Na poniższej mapie znajdziesz wszystkie miejsca biorące udział w naszej akcji. Sprawdź, kogo

możesz wesprzeć:

UWAGA KONKURSY!!!

W ramach akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc" przygotowaliśmy dla Państwa dwa konkursy - konkurs filmowy i konkurs plastyczny. Nagrodą w konkursie filmowym jest przepiękna sesja zdjęciowa pupila albo z pupilem, wykonana przez wspaniałego fotografa - Roberta Stelmacha.

Z kolei w konkursie plastycznym zwycięzca otrzyma pakiet bezpiecznego zwierzaka, a w nim: lokalizator GPS dla psa, odblaskowa smycz i obroża dla psa, psa bezpieczeństwa, podróżny pojemnik na jedzenie i wodę, transporter do bezpiecznego przewozu psa w samochodzie, mata do przewozu psa w samochodzie, kamizelka do pływania i spersonalizowana adresatka. Szczegóły konkursów na stronie www.burek.psilos.org