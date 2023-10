Imię Daria jest jednym z najpopularniejszych w Polsce imion żeńskich. Wg rejestru imion zebranych w serwisie gov.pl, nosi je dokładnie 85 550 Polek (stan na 31.01.2023).

Tylko w ubiegłym roku to imię otrzymało 340 nowo narodzonych dziewczynek, zaś już w pierwszej połowie 2023 roku nadano je 142 noworodkom. Skąd jego popularność? Wszystko przez wyjątkowe znaczenie.

Jakie ma znaczenie imię Daria?

Imię Daria jest żeńskim odpowiednikiem imienia Dariusz. Pochodzi z języka perskiego i składa się z dwóch wyrazów: "daraya" czyli "posiadać" oraz "vahu" czyli "dobro". W dosłownym tłumaczeniu imię Daria oznaczą więc "tę, która posiada" lub "tę, która niesie dobroć".

Zdjęcie Oznacza tę, która podtrzymuje dobro. To imię od lat święci w Polsce triumfy / 123RF/PICSEL

W Polsce popularność tego imienia nie maleje od lat. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XV wieku, a i współcześnie rodzice wciąż chętnie nazywają tym imieniem swoje córki.

Jaki charakter ma Daria?

Daria jest osobą pewną siebie, czasami wręcz zarozumiałą. Ambicja to jej drugie imię. Nierzadko bywa jednak flegmatyczna. Pracę zawsze wykonuje z nadzwyczajną precyzją, ale też w wyjątkowo wolnym tempie.

Daria to kobieta prawa, szlachetna i łagodna. Jest osobą towarzyską i przyjazną. Uwielbia poznawać nowe osoby. Jest kochająca, wierna i oddana. Wyróżnia się tym, że zawsze mówi, co myśli.

Liczba imienia Daria to numerologiczna szóstka, posiada wielką umiejętność budowania głębokich relacji z otoczeniem. Jest urodzoną dyplomatką, cenioną za zdolność współdziałania z innymi. Szóstka jest wręcz stworzona do życia rodzinnego. To realistka i romantyczka w jednym. Optymizm i pogoda ducha nigdy jej nie opuszczają.

Daria: znak zodiaku

Imię Daria świetnie sprawdzi się w przypadku osób urodzonych pod znakiem Byka, Raka lub Skorpiona. Każdy z nich cechuje się bowiem lekkim wyobcowaniem, a także zamiłowaniem do spokoju i rodzinnej bliskości.

Daria: kiedy obchodzi imieniny?

Daria obchodzi imieniny 3 kwietnia, 21 i 22 września, 25 października i 19 grudnia. Najpopularniejszą datą jest jednak 25 października.

Zdjęcie Jakie ma znaczenie imię Daria? / 123RF/PICSEL

Jak zdrobnić imię Daria?

Najpopularniejszymi zdrobnieniami imienia Daria są: Dara, Darka, Darcia, Darunia, Darusia, Daruśka.

Czego patronką jest św. Daria?

Św. Daria jest symbolem wytrwałości i pewności swoich przekonań. Męczennica rzymska wyszła za mąż za św. Chryzanta i pod jego wpływem została ochrzczona. Nawróciła wielu pogan. Została poddana torturom, a następnie zakopana żywcem.

Św. Daria jest patronką sędziów.

