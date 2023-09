Spis treści: 01 Znaki zodiaku, które nie potrafią dochować tajemnicy - Bliźnięta

02 Znaki zodiaku, które nie potrafią dochować tajemnicy - Skorpion

03 Znaki zodiaku, które nie potrafią dochować tajemnicy - Strzelec

Nie ulega wątpliwości, że powierzenie komuś (jak zakładamy) zaufanemu sekretu jest wyzwaniem. To swego rodzaju odarcie się ze skorupy, stanięcie przed kimś zupełnie bezbronnie. A kiedy ta osoba zdradza, nie dotrzymujac danego słowa, musimy czuć ból i frustrację. Takie zahwianie zaufaniem już na zawsze zmienia sposób, w jaki patrzymy na tę drugą osobę.

Czy są osoby bardziej skłonne do plotkowania? Astrologowie twierdzą, że tak. Oto trzy znaki zodiaku, które lubią poplotkować.

Znaki zodiaku, które nie potrafią dochować tajemnicy - Bliźnięta

Planetą rządzącą Bliźniętami jest Merkury, który ma władzę nad sferą komunikacji. Bliźnięta mają opinię najbardziej towarzyskiego ze znaków zodiaku. Poznawanie nowych ludzi, spotkania towarzyskie, rozmowy - to jest to, co sprawia im największą przyjemność.

No właśnie - rozmowy. Bliźnięta uwielbiają gadać, nawiązywać bliższe relacje i opowiadać o sobie. Pół biedy, kiedy zdradzają swoje sekrety, gorzej, kiedy żeby błysnąć w towarzystwie gadają o innych. Często nie robią tego złośliwie, po prostu tak wychodzi i zanim się zorientują, już mleko jest rozlane.

Bliźnięta mają też tendencje do upiększania prawdy. Mogą coś wyolbrzymić, żeby podkręcić przekaz lub żeby historia lepiej pasowała do tego, co chcą powiedzieć. Takie zachowanie niestety prowadzić może do tzw. głuchego telefonu, w którym nie dość, że czyjś sekret wyjdzie na jaw, to jeszcze może przerodzić się w jakąś niestworzoną historię.

Znaki zodiaku, które nie potrafią dochować tajemnicy - Skorpion

Ludzie albo są niesamowicie zaskoczeni widokiem Skorpiona na tej liście, albo przeciwnie - czekali aż go tu zobaczą. Chociaż Skorpiony pod wieloma względami cieszą się niesłuszną złą sławą, tutaj może nie być to takie bezpodstawne, ponieważ mają tendencję do dzielenia się ze światem tym, co powiedziano im w tajemnicy.

Robią to czasem tylko po to, żeby kogoś sprowokować, żeby "coś się działo". Skorpion to typ, który rozlewa sok wiśniowy, a potem zachowuje się, jakby nie miał z tym nic wspólnego. Przyjemność sprawia im też zdobywanie cudzych sekretów drogą manipulacji. Za to swoich tajemnic nie zdradzają nikomu!



Znaki zodiaku, które nie potrafią dochować tajemnicy - Strzelec

W przypadku Strzelca ich motywy są znacznie mniej celowe i złośliwe. Lee twierdzi, że osoby spod tego znaku są po prostu zbyt podekscytowane nowymi rzeczami, których się nauczyły, co sprawia, że chętnie decydują się na dzielenie się szczegółami.

Strzelec to typ, który chce zrobić ci niespodziankę na urodziny, a potem pyta, czy chcesz wcześniej wiedzieć, jaka to niespodzianka. To nie musi być negatywna cecha - Strzelec po prostu bardzo lubi móc się pochwalić jakąś wiedzą. A że mówi szybciej niż myśli... no cóż, cudzy sekret może się po prostu wymsknąć niechcący.

Uwaga! Oczywiście to, co o charakterze poszczególnych znaków zodiaku mówi astrologia, nie może być jednoznacznym wskazaniem, jaki jest dany człowiek. To tylko astrologia, a każdy z nas jest inny.