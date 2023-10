Spis treści: 01 Nie tylko liczby anielskie i lustrzane godziny

Nie tylko liczby anielskie i lustrzane godziny

Czy kiedykolwiek spojrzałeś na zegar o 11:11? Albo na tablicy rejestracyjnej samochodu zauważyłeś zlepek czterech jedynek? Ci, którzy wierzą w działanie siły wyższej są zdania, że konkretne liczby i ich powtarzalność, to znaki od Wszechświata. Oznaczać może to, że jesteś na dobrej drodze, lub to, że coś o co prosiłeś w swoich myślach, niedługo do ciebie przyjdzie.

Jednak okazuje się, że zdaniem numerologów i angeologów Wszechświat komunikuje się z nami nie tylko poprzez liczby i ich symbolikę.

Zdaniem wierzących należy bacznie rozglądać się wokół siebie, bo wiele spośród symboli, codziennych zdarzeń, to nie tylko zbiegi okoliczności, a... znaki.

Czytanie tych znaków i symboli polega na rozmowie ze wszystkim, co nas otacza. Na co więc prócz liczb zwrócić uwagę w naszym otoczeniu, by znaleźć wskazówkę od losu?

Intuicja. Myśl, która zaraz się spełnia

Myślisz, żeby kogoś o coś zapytać, a potem ta osoba niespodziewanie do ciebie dzwoni, a może słyszysz w radiu piosenkę, której tekst jest dokładnie taki, jaki chciałeś w tej chwili usłyszeć i jest odpowiedzią na dręczący cię problem? A może słyszysz jedno zdanie w telewizji i doznajesz olśnienia?

Zdjęcie Ci, którzy wierzą w nadprzyrodzone siły, mocno także wierzą w intuicję / 123RF/PICSEL

Te momenty synchronizacji ze Wszechświatem. Jaśniej Kosmos nie może już udzielić ci odpowiedzi na twoje prośby i pytania.

Często w takich momentach pojawiają się dreszcze i dziwne uczucie napięcia, albo pisk w jednym uchu. Nie lekceważ wówczas przeczucia, że to może być to, o co prosiłeś!

Sny. Magiczna kraina odpowiedzi

Podobnie sprawa ma się ze snami. Od wieków sny, były czymś pomiędzy życiem a śmiercią, cienką granicą światów. Wiele osób nadal w to wierzy i szuka w snach kontaktu ze zmarłymi bliskimi lub odpowiedzi na różne pytania.

Zdjęcie Śnią ci się zmarli? Powodów jest kilka / 123RF/PICSEL

Nie na darmo także powstały senniki, w których różne symbole pojawiające się we snach są interpretowane przez specjalistów.

Zdecydowanie odradza się w ezoteryce lekceważenie powtarzającego się snu. To ważny sygnał, którego Wszechświat nie chce żebyś nie zauważył.

Pióra, monety i motyle

Nie tylko powtarzające się liczby są wskazówką od Kosmosu, ale też powtarzające się w naszym otoczeniu rzeczy. Znajdujesz na każdym kroku pióra, kiedy nie masz zbyt wielu okazji do przebywania z ptakami?

Zdjęcie Czy znalezione piórko może być znakiem od kosmosu? / 123RF/PICSEL

A może widzisz wszędzie motyle - na ubraniach, w książkach, w parku? A może ciągle pod swoimi stopami znajdujesz monety?

To wszystko, w dużym natężeniu, w dużej częstotliwości może być sygnałem od Wszechświata. Jednak interpretacja przedmiotu, jego znaczenie w myśleniu ezoterycznym jest niezwykle indywidualne. Warto mieć więc oczy i uszy szeroko otwarte!