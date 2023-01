Paraliż komunikacyjny możliwy w całej Polsce. IMGW ostrzega!

Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Będzie pochmurno, a na terenie większości kraju mogą wystąpić opady śniegu. Na wschodzie i północy Polski mogą one przechodzić w deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możemy się spodziewać marznącego deszczu i gołoledzi.

Śniegu spadnie sporo. Mieszkańcy centralnej i południowo-zachodniej części kraju mogą spodziewać się przyrostu pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm, w górach może to być nawet 20 cm. Silny wiatr będzie powodował zawieje, a widoczność miejscami może być ograniczona do 100 m.

Skutki takich warunków pogodowych mogą być bardzo niebezpieczne. IMGW ostrzega, co może nas czekać w ciągu nadchodzącej doby: Bardzo śliskie drogi, chodniki, tory, pasy startowe, oblodzenie linii napowietrznych mogące powodować ich zrywanie, uszkodzenia drzewostanu liczne złamania gałęzi, opóźnienia lotów i niebezpieczeństwo wypadku, ryzyko licznych kontuzji i złamań.

Bardzo trudne warunki będą panowały również na drogach, IMGW zapowiada między innymi: powstawanie pokrywy śnieżnej, ograniczenie widzialności, śliskość na drogach, oblepianie śniegiem znaków drogowych i tablic informacyjnych.

W związku z tak trudnymi warunkami atmosferycznymi synoptycy zalecają dużą ostrożność, a nawet przełożenie powrotu z ferii na niedzielę a nawet poniedziałek, kiedy opady mają być lżejsze.

Również piesi powinni być szczególnie uważni - marznące opady spowodują nie tylko śliskie nawierzchnie na drogach, ale również oblodzenie chodników. O kontuzje i złamania będzie bardzo łatwo.