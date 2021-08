Kim jest Justyna Iskrzycka?

Justyna Iskrzycka ma dopiero 24 lata, mimo to jest już utytułowaną zawodniczką. Na co dzień reprezentuje klub AZS-AWF Katowice i jest czołową zawodniczką kadry polski w kajakarstwie klasycznym. Swoją międzynarodową karierę rozpoczęła już jako juniorka w 2014 roku, zdobywając dwa złote medale MŚ Szeged w K-2 i K-4 oraz złoto w K-2 ME Mantes 'la Jolie. Od tego czasu Iskrzycka może pochwalić się wieloma sukcesami, a lista jej dokonań nieustannie się poszerza. Jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, Świata i Europy. A już niedługo może stać się również medalistką Igrzysk Olimpijskich.

Justyna Iskrzycka - kręta droga do Tokio

Iskrzycka miała duże szczęście. Na początku nie wywalczyła kwalifikacji olimpijskiej, lecz w ostatniej chwili zastąpiła kontuzjowaną Katarzynę Kołodziejczyk. Dostała więc od losu dużą szansę. Już na początku roku w jednym z wywiadów zapowiadała, że jeśli uda jej się polecieć do Tokio, zamierza podczas zmagań "popłynąć na miarę swoich możliwości". Czy to zwiastuje zwycięstwo?

Przed Justyną Iskrzycką ważny czas

Polska kajakarka w Tokio wystąpi indywidualnie w konkurencji K-1 500 metrów oraz w osadzie K-4 również 500 metrów (wraz z Karoliną Nają, Anną Puławską, Heleną Wiśniewską). Zmagania indywidualne rozpoczną się 4 sierpnia o godzinie 03:47 polskiego czasu. Biorąc pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia Iskrzyckiej oraz jej obecną formę, szanse Polki na podium są naprawdę spore.

Piękna kajakarka ma rzeszę oddanych fanów

Justyna Iskrzycka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zdobyła już całkiem sporą grupę oddanych fanów. Ku uciesze obserwatorów publikuje nie tylko zdjęcia z treningów i zawodów, ale również fotografie z profesjonalnych sesji zdjęciowych, podczas których pozuje między innymi z wiosłem. Uroda kajakarki zachwyca, a kadry są wyjątkowo odważne. Niektórzy już okrzyknęli ją "miss olimpiady".

Justyna Iskrzycka ma sposób na wygraną?

W treści postów Iskrzycka prezentuje swoje pozytywne nastawienie do świata. Zadziwia pozytywną energią i wigorem, ale również dojrzałością. Wysportowana sylwetka zawodniczki to efekt lat ciężkiej pracy - wyczerpujących treningów i zdrowej diety.

W najnowszym wpisie zawodniczka wyznała, jaki jest jej przepis na sukces. Zaznaczyła, że przed startem w zbliżających się konkurencjach olimpijskich, po długich i trudnych przygotowaniach musi wyciszyć się i na nowo odnaleźć wewnętrzną równowagę.

Ostatni i najważniejszy punkt przygotowań - wprowadzić się w stan równowagi. Znaleźć swoją przestrzeń, chwilę tylko dla siebie, odszukać odpowiedniego wyważenia między stabilizacją i elastycznością, pobudzeniem i spokojem, siłą i wrażliwością. By pojednać w sobie ogień i wodę. Po tym już tylko pozostaje chwycić wiosło w dłoń i ruszyć do boju!

Zawodniczka we wpisie podała również daty i godziny poszczególnych startów, tak by fani mogli śledzić jej wyniki i osiągnięcia. Nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za piękną polską kajakarkę.

