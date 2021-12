Koniec astronomicznej i kalendarzowej jesieni

Za pierwszy dzień kalendarzowej jesieni uznaje się 23 września. Astronomiczna jesień jest powiązana z równonocą jesienną, która następuje, gdy Słońce przechodzi przez punkt Wagi. W tym roku astronomiczna jesień rozpoczęła się 22 września.



Jesień jednak dobiega końca. 1 grudnia przywitaliśmy meteorologiczną zimę, która potrwa do 28 lutego. Chociaż kalendarzowa i astronomiczna jeszcze się nie rozpoczęła, to w niektórych częściach Polski spadł już śnieg.

Zdjęcie W tym roku astronomiczna zima zacznie się dokładnie we wtorek 21 grudnia / 123RF/PICSEL

Pierwszy dzień zimy 2021

Wszystkie kalendarzowe pory roku mają stałe daty. W przypadku kalendarzowej zimy jej pierwszy dzień niezmiennie wypada 22 grudnia.

Inaczej jest w kwestii astronomicznej zimy. Rozpoczyna się ona w momencie przesilenia zimowego i trwa aż do momentu równonocy wiosennej.

W tym roku astronomiczna zima zacznie się dokładnie we wtorek 21 grudnia o godzinie 16:59. To właśnie w tym momencie Słońce znajdzie się w punkcie Koziorożca. Na półkuli północnej będzie to najkrótszy dzień w roku, a na południowej najdłuższy.

