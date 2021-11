Czapka na zimę i jesień: Ochrona przed wychłodzeniem

Choć już dawno obalono mit, że najwięcej ciepła ucieka przez głowę, to jednak pozostaje faktem, że przez brak czapki tracimy około 10 - 11% ciepła. Zatem nakrycie głowy to konieczność w mroźne dni, kiedy szczególnie odczuwamy utratę każdej odrobiny ciepła.

Zimowa czapka chroni włosy

Kolejny istotnym powodem, dla którego warto nosić nakrycia głowy, jest ochrona włosów przed mrozem. Niskie temperatury zakłócają pracę gruczołów łojowych w skórze głowy. W efekcie włosy są pozbawione naturalnej ochrony, co oznacza przesuszoną skórę głowy, osłabione cebulki włosów oraz bardziej łamliwe, suche i pozbawione blasku włosy. Jesienna czy zimowa czapka pomoże skutecznie uniknąć tego typu problemów.



Brak czapki może też wywołać nadmierną produkcję łoju w momencie, gdy wejdziemy do ciepłego pomieszczenia. Takie częste zmiany temperatur rozregulowują pracę gruczołów. Dlatego nakrycie głowy jest wskazane jesienią i zimą. Jego noszenie może sprzyjać odwrotnej sytuacji, czyli nadmiernemu wydzielaniu sebum, aby tego uniknąć, najlepiej wybierać nakrycia głowy z “oddychających" tkanin.

Nakrycie głowy chroni przed przeziębieniem i infekcjami

Zdjęcie Czapki powinniśmy nosić niezależnie od wieku / 123RF/PICSEL

Cóż naszym babciom i mamom należy się ukłon, bo miały rację, gdy mówiły, że nakrycie głowy zabezpiecza przed przeziębieniem i infekcjom. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze mniejsze wydzielanie sebum oznacza słabszą barierę ochronną organizmu. Zadaniem warstwy łoju jest wszak ochrona organizmu przed bakteriami i innymi drobnoustrojami — bez tej bariery jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie. Częste i nagłe zmiany temperatury, które przy braku nakrycia głowy są bardziej odczuwalne przez organizm, mogą prowadzić też do pogorszenia funkcjonowania układu odpornościowego, przez co bardziej jesteśmy narażeni na zachorowanie.

Czapka: Modny element stylizacji

Czapka to także ciekawy dodatek, który może dodać modnego wyglądu całej stylizacji. Wystarczy ubrać beret, by nadać ubraniom stylu french chic. Kolorowa, własnoręcznie (bądź nie) wydziergana na szydełku czy zrobiona na drutach czapka to idealny dodatek dla miłośniczek stylu boho. Beret i czapka z daszkiem to absolutny hit 2021 nawiązujący do trendów lat 90. Nakrycia głowy są modne i dobre naszego zdrowia oraz włosów, dlatego warto nosić czapkę jesienią i zimą.

