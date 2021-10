​Pierwszy raz w historii! Szturm na Górę Midoriyama w finale IV edycji "Ninja Warrior Polska"

24 najsilniejszych i najodważniejszych Polaków zmierzy się z ekstremalnie trudnymi przeszkodami, aby spełnić swoje marzenie - zostać utytułowanym wojownikiem Ninja.

- Trzy tory, w tym dwa z limitem czasowym, a na końcu słynna lina zawieszona na wysokości 23 metrów. Żarty się skończyły. Przeszkody w finale "Ninja Warrior Polska" są jeszcze bardziej mordercze niż poprzednio. Tutaj poradzi sobie tylko najlepszy z najlepszych - zapowiada Jerzy Mielewski.

Dołączenie do elitarnej grupy Ninja Warrior to jednak nie jedyna nagroda, która czeka na zwycięzcę - do zgarnięcia jest także 150 tys. złotych. Opłaca się dać z siebie wszystko! Bo pierwszy raz w programie w tej edycji nagrodę pieniężną - 15 tys. złotych, dostanie także Last Man Standing, czyli ten zawodnik, który w finale dojdzie najdalej.

A czeka nas finał, jakiego do tej pory jeszcze nie było! Po raz pierwszy w Polsce będziemy świadkami starcia z Górą Midoriyama! Jeden z zawodników chwyci za linę, będącą elementem tej przeszkody, i spróbuje wspiąć się na wysokość 23 metrów w ciągu zaledwie 25 sekund.

- Do tej pory zawodnicy w naszym kraju tylko marzyli o tym, że trzymają w rękach linę. Teraz to marzenie się urzeczywistni - mówi Łukasz "Juras" Jurkowski.

Kto dokona niemożliwego? O tym przekonamy się w najbliższy wtorek!

