Zielone Świątki to potoczna nazwa ludowa święta związanego z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego . Łacińska nazwa święta "Pentecostes" oznacza "pięćdziesiątnicę" , co jest związane z obchodzeniem święta dokładnie 50 dni po Wielkanocy . Zesłanie Ducha Świętego, opisane w Nowym Testamencie, miało miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, a Duch Święty miał zstąpić na apostołów towarzyszących Jezusowi.

Zielone Świątki to święto nakazane w Kościele katolickim, wobec tego wierni mają obowiązek uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Ponadto wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy w każdą niedzielę.