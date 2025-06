Czym jest dyrektywa SUP?

Nowe regulacje związane z dyrektywą SUP zaczęły obowiązywać w Polsce już w maju 2023 r., i jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska - dyrektywa ma na celu ograniczenie stosowania najbardziej zanieczyszczających środowisko produktów wymienionych w jej załącznikach, jak również wszystkich produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.

Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie UE są zobowiązane do wprowadzenia zakazów i innych środków mających na celu ograniczenie użycia tych produktów. Od maja 2023 r. obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, a mowa o m.in. wszystkich wyrobach wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, patyczkach higienicznych, sztućcach, talerzach, słomkach, mieszadełkach do napojów, patyczkach mocowanych do balonów.

Ile wyniesie kaucja za opakowania napojów?

System kaucyjny w Polsce ruszy od 1 października br. i wówczas w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem. Oznacza to, że przy zakupie napoju w opakowaniu ze specjalnym logotypem, od klienta pobierana będzie kaucja, która zostanie doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Natomiast kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania bez okazywania paragonu.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. Sklepy o mniejszej powierzchni mogą dobrowolnie przystępować do systemu. Przed oddaniem do punktu zbiórki opakowania objętego kaucją, nie należy go zgniatać.

W przypadku kupna jednorazowej butelki z tworzyw sztucznych, której pojemność nie przekracza trzech litrów, kaucja wyniesie 50 groszy. Do napoju w metalowej puszcze o pojemności do jednego litra, kaucja również wyniesie 50 groszy. Z kolei gdy mowa o szklanej butelce wielkokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, kaucja wyniesie 1 zł.

Jak dodaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska - wprowadzono także wymóg utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym w każdej gminie. Możliwe będzie tworzenie punktów zbierania pustych opakowań poza jednostkami handlowymi.

