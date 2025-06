Wyobraź sobie: masz zaplanowaną wizytę u lekarza, musisz wpuścić gazownika do mieszkania albo zawieźć sąsiada na rehabilitację. To wszystko zajmuje tylko godzinę, dwie - ale dziś musisz wziąć na to cały dzień urlopu wypoczynkowego. Czy to fair? Autorka petycji skierowanej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że nie - i proponuje konkretne zmiany.