Pies biegł za karetką, która zabrała właścicielkę. Wzruszające!

Ta historia wzrusza do łez! Na udostępnionym w sieci nagraniu widać jak ratownicy ze Stambułu wnoszą do karetki chorą kobietę. Wokół niej gromadzą się najbliżsi, panuje chaos, wszyscy są zdenerwowani. Te emocje udzielają się również zdezorientowanemu psu rasy golden retriever. Psiak pałęta się pod nogami ratowników i rodziny i za wszelką cenę chce wejść do karetki. Gdy jednak zostaje odepchnięty, a karetka nagle odjeżdża, wierny przyjaciel dosłownie rusza w pościg!

Pies biegł za karetką aż do końca

Wideo youtube

Jak donoszą ratownicy, którzy wręcz nie mogli uwierzyć w to, co widzą, pies biegł za swoją panią aż do szpitala!. Przez całą drogę zerkał w kierunku karetki, jakby upewniając się, że jego pani na pewno jest w środku. Gdy dotarli do kliniki, oddany pupil stanął przed drzwiami i cierpliwie czekał na rozwój wypadków. Jak donosi Reuters, historia ma swój szczęśliwy koniec i kobieta wyszła ze szpitala, a na czas badań psiakiem zajęli się pracownicy kliniki, zabezpieczając go w przyszpitalnym ogrodzie.





Reklama

Zdjęcie Golden Retriever nie chciał zostawić przyjaciółki nawet na chwilę! / YouTube

Historia wiernego golden retrievera to kolejny dowód na to, że psy są zdolne do największych poświęceń. Stają w obronie swoich właścicieli, dają znać, gdy w domu dzieje się coś złego, a nawet ratują życie. To przykre, że nie zawsze umiemy docenić ich oddanie i odwzajemnić miłość. "Nie zasługujemy na psy" - mówią czasem ich kochający właściciele i trzeba przyznać, że jest w tym sporo racji.