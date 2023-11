Sieć sklepów Pepco ostrzega przed niebezpieczną zabawką. Jej użytkowanie może być groźne dla zdrowia. Produkt nie spełnia bowiem wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wymagań dla zabawek.

Mowa o:

Produkt: Pistolet na piankowe pociski z przyssawkami

Kod produktu (Item no.): 288457

Kod EAN: 2200128845769

Jak informuje sieć sklepów Pepco, mechanizm produktu "jest w stanie wprowadzić w ruch pocisk prowizoryczny w sposób określony jako niebezpieczny", w związku z czym istnieje duże ryzyko stłuczenia, otarcia, obrzęku ciała lub urazu oczu.

Pepco apeluje. Wydano pilny komunikat do konsumentów

"PEPCO Poland Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu informuje, że zabawka Pistolet na piankowe pociski z przyssawkami Item no. 288457, kod EAN: 2200128845769, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r w sprawie wymagań dla zabawek z uwagi na to, że mechanizm uwalniający zabawkę jest w stanie wprowadzić w ruch pocisk prowizoryczny w sposób określony jako niebezpieczny, co stwarza ryzyko stłuczenia, otarcia, obrzęku ciała lub urazu oka fizycznych przez użytkownika, lub osoby trzecie co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do utraty wzroku" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Należy sprawdzić, czy dziecko nie posiada tej zabawki w swojej kolekcji, a kolejno zastosować środki bezpieczeństwa.

