Nowe automaty w Biedronce. Korzystasz i płacisz mniej za zakupy

Oddajesz śmieci - dostajesz zniżki

23 listopada 2023 roku ruszył testowy program sieci Biedronka. Zgodnie z jego założeniami w wybranych sklepach pojawiają się automaty, w których klienci będą mogli oddać puste, plastikowe butelki do pojemności trzech litrów i aluminiowe puszki nie większe niż jeden litr. W zamian za nie recyklomat wydrukuje vouchery na zakupy do zrealizowania w tej samej placówce. Jak donosi portal dlahandlu.pl recyklomat pojawił się w pierwszym sklepie sieci Biedronka w Skórzewie przy ulicy Poznańskiej.

Zdjęcie W Biedronce będzie można oddać butelki PET i aluminiowe puszki / Piotr Kamionka / Reporter

Jaka będzie wysokość vouchera na zakupy w Biedronce?

Jak dużą zniżkę na zakupy otrzymamy, będzie zależało od liczby zwróconych opakowań. Jedna butelka PET czy aluminiowa puszka zostały wycenione na pięć groszy. Im więcej opakowań zwrócimy, tym wyższy voucher otrzymamy. Sieć zastrzega jednak, że jednorazowo można zwrócić maksymalnie 1000 opakowań, a co za tym idzie otrzymać bon na 50 złotych.

Jakie opakowania można zamienić na bony?

Sieć określiła jakiego rodzaju opakowania będzie można zwrócić z recyklomatach, aby otrzymać w zamian voucher. Mogą to być:

butelki PET o pojemności maksymalnie 3 litrów,

puszki aluminiowe o pojemności maksymalnie 1 litra,

muszą to być opakowania po produktach kupionych w Biedronce,

muszą posiadać oryginalną etykietę umożliwiającą odczytanie kodu EAN,

nie mogą być zgniecione, uszkodzone, ani w żaden inny sposób zniszczone,

muszą być puste.

To recyklomatów w Biedronce nie można wrzucać butelek szklanych.



Akcja potrwa do 30 marca 2024 roku

Test recyklomatów w sklepach sieci Biedronka potrwa do 30 marca 2024 roku. Podobne rozwiązania w postaci butelkomatów testuje także w swoich placówkach Lidl. Prawdopodobnie sieci handlowe przygotowują się na zmiany w przepisach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku. W ich myśl przy zakupie soku, wody czy mleka w plastikowej butelce (do 3 l), aluminiowej puszcze (do 1 l) lub szklanej butelce (do 1,5 l) zapłacimy kaucję. Będziemy mogli odebrać ją w sklepie przy zwrocie opakowań.

