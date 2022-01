Dzikie koty, aby nie paść ofiarą drapieżników, musiały nauczyć się ukrywać choroby. Te nauki przeszły na domowe mruczki. To sprawia jednak, iż niezwykle trudno jest nam dostrzec, że nasz kot cierpi.

Po czym poznać, że kota coś boli? Najczęstsze choroby kotów

Wśród najczęściej występujących u kotów chorób lekarze weterynarii wymieniają m.in. choroby dziąseł, zapalenie pęcherza, artretyzm czy nowotwory. Niezwykle ważne jest, by odpowiednio wcześnie zareagować na chorobę naszego pupila. Jak to jednak zrobić, skoro kot nie powie nam, co mu dolega?

Najczęstsze objawy bólu u kota: nadmierne drapanie i wylizywanie

Po pierwsze - nadmierne drapanie i wylizywanie. Przyczyn takiego zachowania może być wiele, od alergii pokarmowej, przez pasożyty, aż do chorób skóry czy zranień. Przyczyn nadmiernego drapania i wylizywania się przez koty jest naprawdę wiele. Jednak kot, wykonując te czynności, nie pomaga sobie, a wręcz jeszcze mocniej szkodzi. Wylizując się, kot zaognia stan zapalny, co nie uśmierzy jego dolegliwości.

Najczęstsze objawy bólu u kota: zmiana aktywności

Kot staje się ospały, lubi polegiwać, mniej się rusza? To kolejna oznaka, że może mu coś dolegać. Każda nagła zmiana poziomu aktywności zwierzaka może świadczyć o tym, że coś go boli.

Tymczasem rany skóry objawiają się nadpobudliwością kota. Jeśli nagle zrywa się i biega, przystaje i znów biegnie, a także mniej śpi, może cierpieć na różnego rodzaju zakażenia, a także choroby pęcherza moczowego.

Niepokój powinna wzbudzić także zmiana postawy ciała kota. Na przykład, jeśli zwierzę ma problemy z oddychaniem, polegiwać będzie w pozycji sfinksa, z wyciągnięta w przód szyją i głową. Takiej postawy nigdy nie można bagatelizować!

Najczęstsze objawy bólu u kota: głośne i częste miauczenie

Przeciągłe i niezbyt głośne miauczenie, bądź miauczenie napadowe - to kolejny objaw bólu u kota. W tym przypadku warto zaobserwować, w jakich sytuacjach zwierzę zaczyna głośniej miauczeć. To pomoże zdiagnozować przyczynę bólu i ewentualną chorobę. Jeśli na przykład kot cierpi na zatwardzenie będzie miauczał głośniej, jeśli dotykać będziemy jego brzucha i boków.

Najczęstsze objawy bólu u kota: agresja

Gryzienie i drapanie to reakcja obronna zwierzaka. W ten sposób chce, żeby dać mu spokój. Jeśli twój kot do tej pory był spokojny i przyjaźnie nastawiony, a nagle zaczął przejawiać agresywne zachowania, reaguj!

