Po kim dziedziczymy urodę? Po ojcu czy po matce?

Życie i styl

Wokół dziedziczenia cech po rodzicach narosło już tak wiele mitów i życzeniowych historii, że trudno w tym wszystkim odnaleźć prawdę. A prawda, jak to z nią zwykle bywa, jest znacznie bardziej złożona, niż chciałby to ludzki umysł, zawsze dążący do prostoty. Inteligencję po matce, siłę i charakter po ojcu, a urodę po sąsiadce lub pani z telewizji – niestety od naszych życzeń niewiele zależy. Sprawdźmy, jak to jest z tymi genami. Po kim dziecko dziedziczy urodę?

Zdjęcie Urodę dziedziczymy po obojgu rodziców. / 123RF/PICSEL