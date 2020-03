Podaruj dzieciom „Ubrania od Serca”

Ruszyła 3. edycja programu „Ubrania od Serca” organizowanego przez markę Vizir we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom, działającym w ramach Funduszu Korczaka.

Akcja charytatywna ma na celu wsparcie dzieci mieszkających w domach dziecka poprzez umożliwienie im samodzielnego zakupu wymarzonych ubrań. Dzięki wsparciu Polaków, którzy w okresie od marca do końca maja sięgną po produkty marki Vizir ufundowane zostaną bony do sklepu odzieżowego dla dzieci.

Misja programu "Ubrania od Serca"Program "Ubrania od Serca" niesie pomoc dzieciom, które musiały opuścić swój dom rodzinny i zamieszkać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Za każdą z rodzin stoi inna historia, którą każde dziecko przeżywa na swój sposób. Jednak łączy ich wspólna potrzeba akceptacji i nabrania większej pewności siebie. Właśnie dlatego powstał program "Ubrania od serca", dzięki któremu dzieci z domów dziecka otrzymują vouchery na zakup nowych wymarzonych ubrań, które mogą samodzielnie wybrać. Ten prosty gest może dać im lepszy start w przyszłość.



Dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej, wychowując się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zależą od ich kondycji finansowej, która często pozwala pokryć jedynie podstawowe potrzeby. Przez co rzadko mają okazję, aby samodzielnie decydować o swoim ubiorze, co ma duże odzwierciedlenie w ich samoocenie. Program "Ubrania od Serca" ma na celu odpowiedzieć na te potrzeby i pomóc im podnieść poczucie własnej wartości oraz dać możliwość do większej samodzielności poprzez stworzenie okazji do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb.





Kupując - pomagasz

- Pragniemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, aby pokazać potrzeby dzieci i młodzieży, która idzie przez życie trudniejszą drogą. Wierzymy, że nowe ubrania mogą podnieść ich samoocenę i pewność siebie. Ponadto dzieci mają okazję do samodzielnego podjęcia decyzji, co jest kluczową umiejętnością w dorosłym życiu i już od najmłodszych lat powinny się tego uczyć. To zachęciło nas do stworzenia programu "Ubrania od serca". Jako producent środków do prania marki Vizir dbamy nie tylko o czyste ubrania, ale również chcemy przyczyniać się do szczęśliwszego dzieciństwa każdego dziecka.



Mamy nadzieję, że wyniki tegorocznej edycji przekroczą nasze oczekiwania i wspólnie uda nam się pobić kolejne rekordy. - wyjaśnia Mariola Mirek, Manager ds. Komunikacji w Procter & Gamble Polska.



Każdy może dołączyć do kampanii, kupując wybrane produkty Vizir na terenie Polski:



1. w okresie od 1 do 31 marca 2020 roku w sieci sklepów Biedronka (dotyczy wszystkich kapsułek, płynów i proszków do prania Vizir);



2. od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku w innych sklepach detalicznych na terenie Polski(oprócz sieci sklepów Biedronka) (kapsułki do prania Vizir 27 prań Alpejska Świeżość i Do Kolorów;kapsułki do prania Vizir 36 prań Alpejska Świeżość i Do Kolorów; Vizir proszek 51 prań AlpejskaŚwieżość, Do Kolorów i Dotyk Świeżości);



3. w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku w sieci sklepów Tesco (dotyczy wszystkich kapsułek, płynów i proszków do prania Vizir);



Sugerowana cena detaliczna produktów:



Kapsułki Vizir Allin 1 27 sztuk: 36,99 PLN*



Kapsułki Vizir Allin 1 36 sztuk: 49,99 PLN*



Proszki Vizir 51 prań: 49,99 PLN*



Cena w różnych sklepach może się różnić.*