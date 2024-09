W Polsce pogoda w październiku zazwyczaj bywa kapryśna, nie inaczej będzie w tym roku.



Z długoterminowych modeli opracowanych przez synoptyków z IMGW wynika, że w październiku na obszarze prawie całej Polski średnia temperatura w skali miesiąca nie będzie odbiegać od normy z lat 1991-2020. Oznacza to, że średnia temperatura powietrza utrzyma się w normie, która w zależności od regionu wynosi od 6.5 st. C. do niemal 11 st. C.



Jedynie w południowej części kraju, a dokładniej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, może być cieplej niż zazwyczaj.



Jak zapowiadają synoptycy, miesięczna suma opadów najprawdopodobniej przekroczy normę w zachodniej połowie kraju. Z kolei na wschodzie utrzyma się w normie wieloletniej. Pamiętajmy jednak, że szczegółowe prognozy mogą wciąż ulec zmianie.