Termometry wskażą od 22 st. C do 26 st. C na południu kraju , w rejonach podgórskich oraz nad morzem od 17 do 20 kresek.

W czwartek na południu Polski przelotne opady deszczu i temperatura od 22 st. C do 26 st. C, tam też można spodziewać się większego zachmurzenia. Nad morzem termometry pokażą od 18 st. C do 21 st. C, w rejonach podgórskich od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru około 65 km na godz.