Po godz. 22:00 skład PKP Intercity dotrze do Wiednia, a ok. północy, na terenie Słowenii, pociąg zostanie połączony z nocnym pociągiem Istria z Budapesztu do Rijeki, by ok. godz. 6:00 zatrzymać się w stolicy Słowenii - Lublanie. Skład do Rijeki dotrze po godzinie 9:00. Trasa kolejowa z Warszawy do Rijeki jest jedną z najdłuższych w Europie i wynosi 1240 km - informuje PKP.