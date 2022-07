Spis treści: 01 Imię dziecka wzbudziło wiele kontrowersji

02 Polacy też lubią postacie z bajek i filmów

03 Słowiańskie imiona

04 Spolszczone imiona anglojęzyczne

05 Mityczne imiona

06 Pia, Lina i Youssef, czyli imiona, których nikt się nie spodziewa

Imię dziecka wzbudziło wiele kontrowersji

Tiktokerka Brittany Davison niedawno została mamą, postanowiła nazwać syna w nietypowy sposób, czym wzbudziła wiele kontrowersji wśród użytkowników serwisu. Pojawiły się głosy, że nie jest to dobre imię dla dziecka, że chłopiec będzie przez to cierpiał. Były też teorie, że zmieni imię, gdy tylko skończy 18 lat na bardziej typowe.



Brittany i jej partner rozważali kilka imion, nim podjęli ostateczną decyzję. W grę wchodziły: Teddy, Killian, Blu, Phoenix i Mowgli. Ostatecznie jednak ich syn nosi dwa imiona. Pierwsze to Seven, czyli siedem — podobno jest to szczególnie ważna liczba w życiu jego rodziców. Zaś drugie imię chłopiec otrzymał na część animowanego lwa, którego zna chyba każde dziecko na świecie. Seven Simba to zdecydowanie bardzo oryginalne imię dla chłopca.



TikTok

Polacy też lubią postacie z bajek i filmów

Niektórzy polscy rodzice także szukali inspiracji w popularnych bajkach i filmach. Tym sposobem od ubiegłego roku cztery dziewczynki dzielą imię z Elzą — bohaterką “Krainy Lodu", dwadzieścia jeden z Jasminą, a dwie mają imię w wersji Dżasmina, czyli bohaterka “Alladyna". Polską wersję tego imienia - Jaśminę wybrano dla 168 dziewczynek. Dziewięć dostało imię po Kairze — córce Simby i Nali z “Króla Lwa". Cztery będą nosić imię Ronja, tak samo jak bohaterka powieści Astrid Lindgren. Sześć Polek będzie mieć to samo imię co księżniczka Leia z “Gwiezdnych Wojen", a cztery mogą się przedstawiać tym samym imieniem co Arya Stark z “Gry o tron", a trzy to Cirilla niczym dziecko niespodzianka z “Wiedźmina". Zaś imię żeńskiej bohaterki “W pustyni i w puszczy" — Nel — otrzymało aż 306 dziewczynek.



Zdjęcie Nie tylko dzieci zachwycają się "Krainą Lodu". Polscy rodzice nadają swoim córkom imię Elza / Handout / Handout

Wśród chłopców niezmiennie od lat, co roku pojawia się przynajmniej kilku Geraltów, których rodzice muszą być zapewne fanami “Wiedźmina". W ubiegłym roku dwukrotnie wpisano do aktu urodzenia imię Mustafa, co przywołuje skojarzenie z “Królem Lwem". W polskim wykazie imion w 2021 r. nie pojawił się natomiast żaden Simba. Dwaj chłopcy otrzymali imię Neo, jak bohater “Matrixa". Trzykrotnie pojawił się też Conan — co przywodzi na myśl znany komiks. Siedmiu chłopców ma na imię Ragnar, tak samo jak bohater serialu “Wikingowie" - przypadek? Nie wydaje się też zbiegiem okoliczności imię Eren, które nosi bohater popularnego anime “Shingeki no Kyojin" (Atak Tytanów). Oryginalne imiona dla chłopców często inspirowane są silnymi postaciami z filmów, gier, komiksów i książek.



Słowiańskie imiona

Oryginalne imiona dla dziewczynek bywają inspirowane także słowiańskimi korzeniami. W ubiegłym roku pojawiły się dwie Jarosławy, Miłki, Czesławy, trzy Bogdany, Miłochny, Dąbrówki, Bronisławy. Dwie dziewczynki będą nosić też imię Jaga niczym Baba Jaga ze słowiańskich podań. Pięć dziewczynek otrzymało imię Żywia, sześć Nawojka, a siedem Sława, Miła i Dobrochna. Imiona Dobromiła i Dobrosława wybrało aż 12 par rodziców dla swego dziecka.



Zdjęcie Mieszko to jedno z dawnych słowiańskich imion, które wracają do łask / Tomasz Wierzejski

Słowiańsko brzmiące męskie imiona, które pojawiały się w ubiegłym roku to między innymi: Gromosław, Dobromił i Dobromir, Zdobysław, Wsiewołod, Gniewosław, Jarema, Miłosław, Radzimir, Lesław, Gniewosz, Radomir, Siemowit, Wilkomir, Mieszko, Milan (zdrobnienie od Miło). Niezbyt dużym powodzeniem cieszyło się niegdyś popularne imię — Janusz, nadano je tylko 11 chłopcom. Podobnie Lech, które nadano 14 noworodkom.



Spolszczone imiona anglojęzyczne

Jak co roku nie zabrakło także spolszczonych imion anglojęzycznych. Pojawiły się zatem dwie Dżoany i Dżesiki, pięć dziewczynek nosi imię Wanesa, a dziewiętnaście Wanessa, siedem to Wiwian i Wiwianna a osiemnaście Andżelika. Pojawiło się też jedenaście dziewczynek o imieniu Djana i trzy Daiany. Oczywiście rodzice nadawali swoim córkom także imiona o standardowej pisowni: Jessica (35), Vivien (18), Vivianne (10), Vanessa (89), Diana (373). 21 dziewczynek otrzymało imię Victoriia, 48 - Viktoria, Victoria - 111 a Wiktoria -3147.



Zdjęcie Rodzice, którzy chcą, by imię Joanna brzmiało z angielskiego, zapisują je jako Dżoana / Mindy Small / Getty Images

Wśród męskich imion rzadziej można zauważyć spolszczony zapis, mimo to sześciu chłopców w naszym kraju nosi imię Sajmon a dwunastu Denys i Rayan, czternastu Kewin, czterech Braian, trzech Maik i Rajan a dwóch Kolin. Brajanów jest stu trzydziestu dziewięciu. Imiona znane z amerykańskich i brytyjskich seriali noszą Steven (3), Brandon i Brian (4), Bryan (6), Ryan (6), Simon (11), Dylan (10), Tim (3), Collin (3). Choć Rada Języka Polskiego odradza nadawanie dzieciom imienia Denis czy też Dennis, ponieważ istnieje jego polski odpowiednik — Dionizy, to w Polsce Denisów przez jedno “n" mamy aż pięćdziesięciu dwóch.



Mityczne imiona

Oryginalne imiona dla dziewczynek często są odniesieniami do mitologii. Gaja wystąpiła w aktach urodzenia 744 razy, Luna - 49, Ariadna - 13, Kasandra - 7, Atena - 4. Pojawiło się w ubiegłym roku również kilka dziewczynek o imieniu egipskiej bogini Izyda.



Wśród męskich imion mniej jest inspiracji mitami, a więcej historią starożytną. Wśród postaci legendarnych pojawia się Odyseusz, natomiast imiona po rzymskich oraz greckich wodzach i władcach otrzymali Gajusz, Leonidas, Oktawian, Oktawiusz i Octavian, Flawiusz, Flavio, Tyberiusz, Klaudiusz, August. Trzykrotnie pojawili się też imiennicy polskiego rycerza Zawiszy.



Zdjęcie Gajusz Juliusz Cezar stanowi inspirację dla rodziców w wyborze imienia dla dziecka / Hulton Archive

Oryginalne imiona dla chłopców często są odniesieniami do znanych piłkarzy. Chłopcy, którzy w 2021 r. przyszli na świat to: Lionel bądź Leo (Messi, choć w tym przypadku rodzice mogli też inspirować się innym słynnym Lionelem - Richim), Lorenzo (Insigne), Zinedine (Zidane), Diego (Maradona). Mniej popularnym okazał się Cristiano Ronaldo — w naszym kraju w 2021 r. urodziło się tylko dwóch jego imienników. Podobnie jak chłopców o imieniu Ricardo.

Pia, Lina i Youssef, czyli imiona, których nikt się nie spodziewa

Wśród mniej znanych imiona warto wymienić jeszcze dwa pochodzenia hebrajskiego — Noemi, co znaczy “moja rozkosz" czy też “ujmująca" (takie imię nosi 118 dziewczynek urodzonych w 2021 r.) oraz Estera (115). Rodzice wybierali też dla swoich córek imię Melania (505), Mia (1145), Liwia (851) i Livia (112). Nietuzinkowym imieniem może się poszczycić pięć Polek, które rodzice nazwali Pia i trzy noszące imię Nia. Do oryginalnych imion żeńskich z pewnością należy zaliczyć też: Elianę, Aminę, Mariię, Solomiię, Alenę, Margaritę, Nastazję, Chiarę, Lianę i Linę, Almę i Enolę, Radę czy Dilarę.



Zdjęcie W Polsce mieszkają dziewczynki, których imię kojarzy się z popularnym drinkiem

Oryginalne imię dla chłopca? Z pewnością będzie to Youseef. Jest to bardzo ciekawy wybór, bo imię wywodzi się z Tunezji, ale w Polsce przeczytamy je zapewne “Józef". 18 chłopcom nadano imię Ariel, które może kojarzyć się nieco z proszkiem do prania. Zaskakujące w polskich warunkach mogą być też takie imiona jak Santiago, Axel bądź Aksel, Nolan, Serhii, Gleb.

Trzech chłopców w Polsce nosi imię Klimek, mimo że Rada Języka Polskiego zaopiniowała je w następujący sposób:

Klimek jest formą zdrobniałą od imienia Klemens i nadanie jej jako oficjalnego imienia pozostawałoby w sprzeczności z zasadami zawartymi w Prawie o aktach stanu cywilnego. Rada Języka Polskiego

Oryginalne imię dla chłopca, które można znaleźć w spisie z 2021 r. to także Saba, Renat, Filemon, Armani, Arsen, Nikita.