Polacy uwielbiają kryminały! Dlaczego tak się dzieje i jakie tytuły warto mieć na oku?

Zagadka, dreszczyk emocji i napięcie towarzyszące odkrywaniu kolejnych poszlak — po prostu musisz wiedzieć, co wydarzy się dalej! Takie uczucia towarzyszą czytelnikom kryminałów. Jesteś jednym z nich?

Kryminały stanowią dla nas rewelacyjną rozrywkę po długim dniu, a równocześnie trzymają w napięciu i nie nudzą, a te dobrze napisane czytamy w piorunującym tempie

Jeśli tak, należysz do dużej grupy miłośników tego gatunku — kryminały cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Trzeba przyznać, że przypominają trochę pudełko czekoladek — kiedy sięgniesz po jeden, nabierasz ochoty na drugi, trzeci i kolejny. Na szczęście tytułów do wyboru nie brakuje. Zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy, dostarczają nam mocnych wrażeń i skomplikowanych zagadek, które zaskakują zwrotami akcji i oryginalnymi pomysłami. Wiele z nich doczekuje się także ekranizacji — przykładem może być popularny serial "Chyłka", nakręcony na podstawie serii powieści Remigiusza Mroza, czy "W głębi lasu", polski serial stworzony na podstawie powieści Harlana Cobena o tym samym tytule.

Dlaczego tak lubimy kryminały?

Kryminały stanowią dla nas rewelacyjną rozrywkę po długim dniu, a równocześnie trzymają w napięciu i nie nudzą, a te dobrze napisane czytamy w piorunującym tempie! Śledząc losy bohaterów, zapominamy o otaczającym nas świecie — o stresie całego dnia i naszych problemach, przez kilka chwil towarzysząc odważnemu bohaterowi. Ten gatunek przedstawia motyw walki dobra ze złem, który od wieków pojawia się w historiach, baśniach i legendach. Szukamy w nich potwierdzenia, że dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane — w kryminałach właśnie tak się dzieje.

Dla wielu osób bardzo ciekawe są też tajniki pracy śledczych i policji oraz detale dotyczące śledztw. Niektórzy dzięki kryminałom odnajdują pasję i wybierają kierunki studiów, które umożliwią pracę przy zagadkowych sprawach (kryminalistyka, biologia sądowa). Ważnym elementem wciąż pozostają portrety psychologiczne — zarówno bohaterów (detektywów, policjantów), którzy muszą wykazać się pewnością siebie i wykorzystać swoje umiejętności, jak i psychologia rodzin ofiar oraz morderców, psychopatów. Jeśli dodamy do tego emocjonujące zwroty akcji i garść ciekawych informacji o świecie, tematykę skłaniającą do myślenia i zachęcającą do poszukiwania odpowiedzi, otrzymamy literaturę, z którą można miło spędzić czas. Zastanawiasz się, po jakie tytuły warto sięgnąć? Na szczęście wybór jest ogromny.

Jakie kryminały są teraz na topie?

Wchodząc do dowolnej księgarni, z pewnością zobaczysz kryminały, thrillery i powieści sensacyjne na półkach z bestsellerowymi tytułami. Chętnie sięgają po nie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najpopularniejsi pisarze kryminałów to obecnie Remigiusz Mróz (jego seria "Chyłka" liczy aż 12 części , więc możemy towarzyszyć ulubionej bohaterce przez długi czas!), Harlan Coben (jego powieści są tak chętnie czytane, że autor otrzymywał od wydawców wielomilionowe zaliczki), Katarzyna Bonda, Jo Nesbo, Katarzyna Puzyńska. Warto zwrócić uwagę także na książki Bernarda Minier, Sebastiana Fitzek, Przemysława Piotrowskiego oraz Wojciecha Chmielarza.

Choć wydawać by się mogło, że kryminały są dość powtarzalne, autorzy potrafią zaskakiwać tematyką i rozwiązaniami!

- "Kasacja" Remigiusza Mroza (pierwszy tom przygód Joanny Chyłki) to historia prawniczki, która zrobi wszystko, by wygrać — jest uparta i sięga po różne środki, byle osiągnąć swój cel. Kiedy trafia do niej klient, który zachowuje się niczym psychopata, a na dodatek jest synem znanego biznesmena, Chyłka i jej młody aplikant stają przed trudnym zadaniem i zostają wplątani w dziwną grę, pełną niejasności i manipulacji.

- "Pasażer 23" Sebastiana Fitzek — detektyw przeżywa żałobę po żonie i synku, którzy w tajemniczy sposób zniknęli z pokładu statku wycieczkowego. Kiedy do Martina docierają informacje o tym, że na statku ginie więcej osób, stawia wszystko na jedną kartę i kupuje bilet na rejs. Stracił najważniejsze osoby w swoim życiu i nie cofnie się przed niczym.

- "Dywan z wkładką" Marty Kisiel — to komedia kryminalna, czyli propozycja dla miłośników nieco "lżejszego" klimatu. Jogging bohaterki z teściową kończy się znalezieniem w lesie dywanu z wkładką w postaci... martwego sąsiada. Kobiety postanawiają odnaleźć mordercę, tymczasem dzieci nabierają obaw, że mama i babcia chcą wykończyć ich tatę.

Na półkach z kryminałami każdy znajdzie tytuł, który wciągnie go bez reszty. Do wyboru mamy zarówno tradycyjne, papierowe książki, jak i e-booki lub audiobooki. Wystarczy tylko znaleźć chwilę na relaks z książką i... dać się pochłonąć historii!