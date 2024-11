Będąc w związku, nie sposób uniknąć kłótni. O ile drobne sprzeczki nie stwarzają zagrożenia dla stabilności relacji, o tyle ich częstotliwość i obejmowanie swoim zasięgiem coraz poważniejszych obszarów już tak. Im dłuższy staż związku, tym łatwiej o brak kontroli nad emocjami, a to już, zwłaszcza podczas wymiany zdań na drażliwy temat, może być wyjątkowo niebezpieczne. Tzw. "zalanie", to zjawisko nadmiernego przytłoczenia silnym uczuciem wzburzenia i "kotłowanie się" emocji, które prowadzą do wybuchu. To właśnie "zalanie" często jest kluczowym momentem podczas nieporozumienia między partnerami. Brak kontroli nad nim prowadzi do eskalacji i przerodzenia się kłótni w poważną awanturę. Jeffrey Bernstein, psycholog z ponad 30-letnim doświadczeniem, opracował trzy skuteczne sposoby na chwile, w których trudno nam zapanować nad emocjami.

1. Głęboko odetchnij, zanim stracisz nad sobą kontrolę

Skupienie się na oddechu skutecznie reguluje wzburzone emocje

Podczas kłótni, możemy przerwać proces wzrostu frustracji i jej kumulacji w postaci "zalania emocjami" poprzez zatrzymanie wymiany zdań i wzięcie kilku głębokich oddechów. W trudnych momentach nasze ciało wchodzi w tzw. stan alarmowy: serce zaczyna szybciej bić, a nasz mózg przełącza się w stan walki. Gdy czujemy, że za chwilę "wybuchniemy", przerwijmy rozmowę i zastosujmy technikę uspokajania poprzez oddech:

wdychaj powietrze przez nos przez 4 sekundy,

wstrzymaj oddech na dwie sekundy,

wydychaj powietrze ustami przez 6 sekund.

Powtórz tę sekwencję 3 - 5 razy, a dasz ciału sygnał, by się rozluźniło i opuściło je napięcie. Mózg otrzyma impuls, by wyjść z trybu walki i przejść na tryb odpoczynku. Dzięki temu ćwiczeniu możliwy będzie powrót do rozmowy ze spokojem i dystansem.

2. Hasło oznaczające przerwę

Podczas "gorącej" wymiany zdań, gdy emocje sięgają zenitu, doskonałym sposobem nad zapanowaniem nad sytuacją będzie odsunięcie się od niej, choć na chwilę. Zamiast dokładać węgla do rozpędzonego już pociągu, warto z niego na chwilę wysiąść, by móc spojrzeć na całą sytuację z dystansu i pozbierać wzburzone myśli. Bernstein zaleca parom, którym pomaga podczas terapii, by ustaliły wspólne hasło, będące ratunkiem, gdy sytuacja między nimi eskaluje.

Na przykładzie małżeństwa, które korzysta z jego pomocy, wskazuje, że dzięki słowu "kotwica" wypowiedzianemu przez któreś z nich, kłótnia natychmiast się urywa i oboje rozchodzą się do różnych pomieszczeń, by ochłonąć, wyciszyć emocje i przemyśleć jej rozwiązanie. Gdy "ostygną", wracają do rozmowy: spokojnie i z wzajemnym szacunkiem.

Ustalcie wspólnie hasło oznaczające przerwę, gdy sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli

3. Poznaj swoje “wyzwalacze emocjonalne"

Z powodu doświadczeń życiowych pochodzących nawet z okresu dzieciństwa, każdy z nas posiada "triggery", czyli "wyzwalacze emocjonalne", które to, poruszone przez partnera, mogą w ułamku sekundy doprowadzić nas do apogeum wściekłości. Warto je rozpoznać i opowiedzieć o nich bliskiej osobie, by mogła nas lepiej zrozumieć i unikać bolesnych dla nas zagadnień. Mogą to być tematy związane z pracą - nasze ambicjonalne do niej podejście, perfekcjonizm czy pewne cechy osobowości, na które nie mamy wpływu. Wzajemny szacunek i brak wyzwalania bolesnych wspomnień czy przeżyć w drugiej osobie z pewnością pomoże w utrzymaniu zdrowej relacji i zminimalizuje niebezpieczne “wybuchy".

Nieważne, czy użyjesz wszystkich wymienionych sposobów czy tylko jednego z nich, z pewnością dzięki tym psychologicznym technikom zauważysz poprawę relacji z partnerem i lepsze radzenie sobie w kryzysowych momentach, drobne sprzeczki łatwiej będzie zakończyć bez dużych szkód dla związku.

