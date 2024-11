Serwis polsatnews.pl informuje, że już w najbliższą środę opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej powinni spodziewać się mieszkańcy Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska, a także woj. świętokrzyskiego i opolskiego. A to za sprawą frontów przesuwających się na południowy wschód, które przyniosą opady i niskie temperatury , co może sprawić, że na ulicach zrobi się ślisk o.

"Największe ryzyko opadów wystąpi jednak w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano . Wówczas na nizinach i wyżynach może spaść do 1-2 cm śniegu , zaś wysoko w górach do 5-10 cm " - czytamy na polsatnews.pl.

W weekend zrobi się cieplej, dlatego nie ma szans, by śnieg utrzymał się dłużej. Pamiętajmy jednak, że temperatura przy gruncie może oscylować w okolicach zera, co w połączeniu z marznącą wodą po roztopionym śniegu, stworzy niebezpieczne warunki m.in. dla kierowców .

Temperatura maksymalna od 4 st. C do 8 st. C, natomiast w obszarach podgórskich Karpat chłodniej - od 1 st. C do 4 st. C.